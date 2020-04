Le Mexique accumule 8 mille 261 cas positifs pour Covid-19 et 686 décès

Parmi les personnes admises à l’hôpital, a déclaré López-Gatell, 4,58% ont été intubées, car en raison de leur gravité, elles ont eu besoin d’une assistance respiratoire mécanique.

Jusqu’à ce dimanche, le Mexique a accumulé 8 mille 261 cas positifs pour Covid-19 y 686 décèsrapporté Hugo López-Gatell Ramírez, sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé.

Le responsable du ministère de la Santé a également précisé que 49 000 570 personnes ont été étudiées et que jusqu’à présent, 10 139 personnes sont suspectées de coronavirus et 31 170 négatives.

«La carte est de plus en plus dans les couleurs qui représentent un plus grand nombre de cas confirmés dans les différents états, bien qu’il y ait une prédominance dans les zones métropolitaines, également dans les villes de taille intermédiaire, la transmission se produit, et c’est pourquoi ils ont été peints cette couleur jaune ou rouge », a-t-il dit.

Concernant le le taux d’incidence pour 100 000 habitants est de 6,46.

Il a expliqué que la zone métropolitaine de la vallée du Mexique et les zones métropolitaines de Guadalajara et Monterrey ainsi que les zones les plus peuplées de la péninsule de Basse-Californie et de l’État de Quintana Roo sont celles qui ont la transmission la plus élevée du virus.

Selon l’état clinique du personnes à leur admission, 4,58% ont eu besoin d’une intubation, cela signifie, a expliqué López-Gatell, qu’ils se trouvent dans des conditions de gravité grave et nécessitent un support mécanique ventilatoire.

“Ce qui a un peu varié, a augmenté le nombre de personnes sérieusement hospitalisées qui n’ont pas encore besoin d’une thérapie intensive (1 735 personnes ou 21%)”, a déclaré le sous-secrétaire à la Santé.

Pendant ce temps, le nombre gravement hospitalisé 936 (11,33 pour cent) et les consultations externes au nombre de 5 mille 212 (63,09 pour cent).

