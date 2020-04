Le Mexique, les États-Unis et le Canada analysent le retour aux activités productives

Les chaînes de production de l’Amérique du Nord sont interdépendantes. Des entreprises comme l’automobile et d’autres dépendent des entreprises mexicaines pour s’approvisionner

Pourparlers pour redémarrer les activités d’exportation

Régénération, 29 avril 2020. L’AMLO a souligné les pourparlers avec les États-Unis et le Canada pour reprendre la production conjointe de certains produits tels que ceux liés à l’industrie automobile.

– «Même l’industrie de guerre américaine est approvisionnée en pièces fabriquées au Mexique –fit-il remarquer.

Ils ne peuvent pas démarrer si les entreprises mexicaines qui fournissent certains produits ne démarrent pas également, a-t-il dit.

Il a précisé qu’il ne s’agit pas uniquement de grandes entreprises.

«… mais de ces grandes entreprises qui sont au Mexique, qui sont liées à l’industrie automobile aux États-Unis ou au Canada il y a beaucoup de petites entreprises ».

La planification nécessaire

Tout cela nécessite une planification, nécessite de parler aux employeurs, nécessite de définir des protocoles, nécessite de définir le calendrierdit-il.

C’est, a-t-il expliqué, le processus d’ouverture, le rythme, la profondeur, la façon dont il retournera progressivement à la production.

Donc, nous y travaillons déjà, «Économie, finance, il y a communication avec les autorités commerciales, économiques, américaines et canadiennes«.

Commencez les activités avec soin

En relançant soigneusement les activités, en ce qui concerne l’industrie liée à l’exportation, l’arrivée d’investissements étrangers sera fortement encouragée.

Après ce qui précède, il a mentionné son “parce que la crise a également produit des déséquilibres dans le reste du monde, en Asie”.

«…, il y a des possibilités au Mexique de produire bientôt, d’investir et de produire à court terme ».

Il a ajouté que pour cette raison, des installations seront fournies pour le marché nord-américain, le marché canadien et le marché américain.

–Mais il y a cette possibilité. Nous pensons donc que nous allons bientôt récupérer “, a-t-il ajouté.

Mobilité réduite à 55%, effort de déplacement des personnes: AMLO

Jeudi, nouvelles projections sur l’évolution de la pandémie. Retour possible des cours le 17 mai dans un millier de communes sans étuis. Garder la quarantaine

Un millier de communes exemptes de contagion

Régénération, 29 avril 2020. AMLO a noté à quel point la participation des gens à la quarantaine des coronavirus était poignante. Il a indiqué que la mobilité a été réduite de 55% à travers le pays.

Après avoir vérifié qu’il s’agit de données provenant d’entreprises qui mesurent le trafic telles que Google, il a souligné:

–“Ce que les gens font, c’est bouger, c’est-à-dire qu’ils se conforment à Sana Distancia et ont une mobilité réduite de 55%“Il a assuré.

Cependant, le président du Mexique a reconnu que “Ce que nous souffrons le plus de Covid-19, ce sont les maladies chroniques.”

Ceci en référence au diabète, à l’hypertension et au surpoids, qui compliquent le coronavirus chez les jeunes adultes.

En d’autres termes, le profil de la pandémie mexicaine qui se combine avec d’autres épidémies préexistantes.

De plus, AMLO a précisé qu’il n’utilisait pas de protège-dents sur l’avis du médecin:

– “Je n’utilise pas de masques car cela m’a été recommandé par le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell”, a-t-il déclaré après avoir indiqué qu’il avait posé des questions à ce sujet.

Redémarrage possible des cours dans certaines zones

AMLO a déclaré: «sSi nous continuons comme ça, il y aurait la possibilité de reprendre les cours le 17 mai dans les zones les moins touchées par Covid ».

– «..., mais avec soin, avec des clôtures sanitaires-“Il a précisé.

Le président a reconnu qu’il a fallu du temps pour élaborer le plan pour faire face à la crise, mais que des facteurs tels que le productif et l’économique ont été pris en compte pour cela.

“Problème rencontré, évité”, AMLO a rappelé.

Et il a déclaré: «le plan pour faire face à la crise de Covid-19 a pris du temps, mais il a été réalisé compte tenu du renforcement de l’économie familiale et du T-MEC».

Jeudi nouvelles projections

“Nous aurons ce jeudi une nouvelle projection de scientifiques, médecins et responsables de la stratégie, et de mathématiciens pour nous donner la nouvelle projection”.

Il exprime son optimisme pour les réalisations en matière de mobilité réduite.

Il a rappelé qu’il existe plus d’un millier de municipalités dans le pays où aucun cas de coronavirus n’a été détecté.

Il a déclaré que le retour possible aux activités sera “certainement avec soin, avec une clôture sanitaire ».

Il a ajouté: «que nous pouvons à partir de 17 ans dans ces municipalités reprendre les cours, retourner aux cours et revenir à la normale dans ces cas ».

Tirage au sort présidentiel: des hommes d’affaires feront don de 250 millions de pièces

La tombola présidentielle se déroule. Un entrepreneur fera don de 8 cubes pour les écoles des zones pauvres, 50 millions de cubes supplémentaires pour les villes minières

La tombola de l’avion présidentiel Vá

Regeneration, 29 avril 2020. AMLO a indiqué que la distribution des billets de tombola pour l’avion présidentiel se poursuit, bien qu’en raison de l’urgence, il n’ait pas encore été vendu. Les hommes d’affaires proposent d’acheter de petites pièces et de les donner aux secteurs nécessiteux.

Le président a déclaré que la tombola présidentielle se déroulait.

«Hier, un homme d’affaires solidaire qui a proposé d’acheter 200 millions de pesos de billets», AMLO a rendu compte dans le dialogue circulaire avec la presse.

Il a expliqué qu’il s’agit d’environ 400 000 oursons.

Il raconte que l’homme d’affaires lui a dit: – «Je veux que ce soit livré au peuple, les 400 mille petites pièces ».

– «Il a suggéré cela parce qu’un certain nombre de billets n’étaient pas livrés à chaque école; 8 oursons par école ».

Cela a été convenu, a déclaré le président. Ainsi, chaque école des communes les plus pauvres comptera 8 chiots.

Il a dit qu’une lettre sera envoyée aux écoles “Leur dire que c’est une coopération d’une entreprise et que s’ils obtiennent le prix, ils sont 20 millions”.

La lettre indiquera que l’argent doit être utilisé pour améliorer l’école et faire du travail communautaire, a-t-il déclaré.

Bouquet minier.

Un autre exemple d’entrepreneurs solidaires exprimé par AMLO fait référence au secteur minier qui, après avoir dialogué avec le président, fera don des morceaux qu’il achète aux villes minières elles-mêmes.

“Un autre homme d’affaires important m’a aussi dit – je pense 50 millions.”

– «… mais je veux qu’on donne aux gens de petits morceaux... », a indiqué le donateur.

– «Comme il a une activité minière, je lui ai dit: que pensez-vous si les petits morceaux que vous allez acheter sont distribués dans les villes minières et ça allait »at-il ajouté.

Merci aux contribuables, plus de collecte est attendue en avril: AMLO

L’AMLO a remercié les contribuables pour leur confiance et leur conscience, ressources pour une société meilleure. Croissance de la collection attendue en termes réels

AMLO: collection supérieure

Régénération, 29 avril 2020. Le président AMLO a déclaré à la presse qu ‘”il était sur le point de donner de bonnes nouvelles”, car il y a une augmentation de la collecte des impôts en avril.

En ce sens, il a remercié les contribuables “parce qu’ils savent que cet argent” sait que cet argent est utilisé pour que nous ayons une meilleure société.

“Je suis sur le point de donner de bonnes nouvelles”, a-t-il déclaré à la presse.

Il a expliqué: que nous sommes sur le point de fermer en avril et que nous serons au sommet de la collection par rapport à l’année dernière.

«Ceci même avec la crise et cela je dois remercier les citoyens... »

«…, parce qu’ils contribuent, ils ne paient pas d’impôts, ils contribuent, ce qui est différent ».

Le président a rappelé qu’avant, il y avait des prévisions de baisse de la collecte des impôts, mais les résultats ont été positifs.

“La prévision était que nous abandonnerions la collection mais heureusement, ce ne sera pas comme ça.”

À cet égard, il a expliqué avoir le rapport jusqu’au 26, – ils sont quelques jours avant la fin du mois – clarifié et rapporté:

«…, et nous allons être en hausse en termes réels par rapport à ce qui a été soulevé à la même période l’année dernière ».

«Merci beaucoup à tous les contribuables; cela est possible car il n’y a plus d’exonération fiscale ou de privilèges fiscaux et j’espère que nous continuerons comme ça ».

– «…, c’est de là que ça vient pour les prêts, les pensions, pour tout »a ajouté le président.

Toute réglementation des fausses nouvelles doit être effectuée par la presse elle-même

AMLO a souligné que “la presse est réglementée par la presse”. L’initiative des communicateurs doit être consensuelle par eux-mêmes. Si cela aide la démocratie, bienvenue

La presse est réglementée par la presse

Régénération, 29 avril 2020. L’AMLO a réaffirmé que “la presse est régulée par la presse” en se positionnant sur le sujet des fausses nouvelles ou des fausses nouvelles. Il a souligné l’importance des réseaux sociaux. S’il y a une initiative autour de la communication, elle doit être faite par les médias eux-mêmes.

AMLO Il a rejeté la réglementation à la presse et s’est même positionné autour des initiatives émanant des communicateurs.

Et il est important que le président ne laisse aucun doute sur le fait que son gouvernement il n’y a pas d’autoritarisme.

Il a dit qu’il serait prévisible que la droite conservatrice essaie de donner une image autoritaire “Ce sont des temps électoraux”.

– “Ça sent l’autoritarisme” serait la réponse conservatrice, at-il dit.

“Il ne devrait rien y avoir pour réglementer l’exercice du journalisme et de la communication …”

«… la presse est régulée par la presse»

«… et maintenant nous avons l’avantage d’avoir des réseaux sociaux».

Ce que AMLO a souligné, c’est qu’au cours de la période précédente, les médias ont fait preuve d’autoritarisme, une question qui était équilibrée. avec l’essor des réseaux sociaux.

– “Les réseaux sociaux permettent d’équilibrer, désormais tout citoyen peut donner son avis“Il a indiqué.

Le chef de l’exécutif mexicain a rappelé qu’avant de donner un avis, il devait recourir à un journal, “Et puis ils n’ont rien publié”.

Il a souligné «il n’y avait pas de place pour exercer le droit de réponse«.

Droit de réponse

“La presse conservatrice est dans son rôle et il y a d’autres moyens, j’exerce également mon droit de réponse et c’est parti.”

Celui-ci a affirmé réaffirmer que heureusement non seulement les médias conventionnels existent, il existe des réseaux sociaux.

«…, mais il n’est pas nécessaire d’avoir des lois, de réglementer quoi que ce soit, de laisser la décision au citoyen».

Les gens au Mexique sont très conscients

AMLO a souligné le niveau de sensibilisation des citoyens qui doivent enfin décider de ce qu’ils consomment dans les médias.

Enfin, il a indiqué au journaliste qu’il interrogeait que Si les communicateurs ont une quelconque initiative, ils devraient la trouver au sein de la guilde elle-même.

Il leur a dit que sinon, les conservateurs en profiteraient en période électorale et de mauvaise humeur.

En tout cas, a-t-il dit, comme dans d’autres domaines: si la presse avance et que toute initiative utile est présentée à la société, alors bienvenue.

Il a refusé d’émettre des règlements de la présidence de la République.

Ils diraient que nous avons un département de censurefit-il remarquer.