Le Mexique, pays le plus dangereux du continent pour les journalistes: RSF

La pandémie de Covid-19 amplifie les multiples crises qui menacent le droit à des informations libres, indépendantes, plurielles et fiables.

Le gouvernement du président Andrés Manuel López Obrador n’a pas réussi à mettre un terme à la violence contre les journalistes et le Mexique reste le pays le plus dangereux du continent pour la presse, prévient le dernier rapport de Reporters sans frontières (RSF).

Selon le rapport “Classement mondial de la liberté de la presse 2020”, qui évalue la situation du journalisme chaque année dans 180 pays et territoires, le Mexique est le pays le plus dangereux du continent pour pratiquer le journalisme, l’année dernière 10 journalistes sont morts.

“Le gouvernement du président Andrés Manuel López Obrador n’a pas réussi à arrêter la spirale de violence contre les journalistes ou de mettre fin à l’impunité dans laquelle subsistent les crimes commis contre eux », souligne-t-il.

La menace la plus sérieuse pour les journalistes mexicains est la collusion entre les politiciens, les autorités locales et le crime organisé.

“Dans ce pays, comme chez ses voisins d’Amérique centrale, la collusion de corrompre les politiciens et les autorités (notamment locales) avec le crime organisé, elle dépasse la sphère politique, ce qui menace gravement la sécurité des acteurs de l’information », précise le document.

Globalement, pays les plus dangereux pour les journalistes ce sont la Chine, l’Égypte, l’Irak, l’Iran, la Libye, l’Arabie saoudite, Cuba, la République de Corée et le Vietnam, pour n’en nommer que quelques-uns.



La Édition 2020 du rapport, prévient que la prochaine décennie sera décisive pour l’avenir du journalisme en raison de l’impact des crises, y compris celle à l’origine de la pandémie de coronavirus.

Actuellement, il déclare que la pandémie de coronavirus montre déjà facteurs négatifs pour le respect du droit à une information fiable.

La pandémie de Covid-19 met en évidence et amplifie les multiples crises qui menacent le droit à une information gratuite, indépendante, plurielle et fiable. Il existe une corrélation claire entre la répression de la liberté de la presse enregistrée pendant la crise du coronavirus et la place que les pays occupent dans le Classement mondial de la liberté de la presse », souligne-t-il.

Par exemple, La Chine e Iran, épicentres de la pandémie, ont mis en place des dispositifs de censure massive.

Dans Irak Le gouvernement a suspendu le permis de travail de l’agence de presse . pour trois mois, quelques heures après avoir publié une note remettant en question les chiffres officiels des affaires de Covid-19.

Dans La Hongrie, Le Premier ministre Viktor Orbán, a adopté une loi sur les coronavirus qui sanctionne la propagation de fausses nouvelles avec des sanctions pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison, “une forme de coercition totalement excessive”.

“Les gouvernements autoritaires ils voient dans la crise sanitaire l’occasion d’appliquer la fameuse «doctrine du choc»: profiter de l’interruption de la vie politique, de la consternation de la population et de l’affaiblissement des mouvements sociaux, pour imposer des mesures impossibles à adopter dans des conditions normales », dénonce le rapport RSF.

Pour que cette décennie décisive ne soit pas catastrophique, le rapport souligne que les bonnes personnes, quelles qu’elles soient et où qu’elles se trouvent, il doit être mobilisé pour que le journalisme puisse remplir la fonction essentielle d’être un «témoin solvable» pour les sociétés, il doit donc avoir toutes ses capacités.