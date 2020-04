Le Mexique peut toujours accéder au financement à des conditions favorables: Trésor

Le Trésor affirme que dans ses évaluations, “les agences de notation réitèrent que le pays a une histoire de politique budgétaire très crédible et prudente”.

Malgré le fait que les principales agences de notation aient abaissé la note souveraine du pays, le Mexique continue d’avoir «un large accès au financement sur les marchés de capitaux nationaux et internationaux conditions de taux et de taux d’intérêt favorables», A informé le ministère des Finances et du Crédit public.

Dans un communiqué, l’agence fédérale a déclaré que la “dégradation” de la note souveraine du Mexique faisait partie “d’un Cycle d’ajustement global des notations de crédit à une échelle et une vitesse sans précédent, avec plus de 65 actions de notation négatives depuis le 9 mars. »

Cependant, le Trésor souligne que dans leurs évaluations, «les agences de notation réitèrent que le pays historique de la politique budgétaire très crédible et prudent, reflétant un engagement ferme envers la stabilité macroéconomique et la solidité institutionnelle ».

“Ils soulignent également que l’engagement du gouvernement mexicain en faveur de finances publiques responsables a été un facteur positif pour contenir les déséquilibres macroéconomiques.”

Dans sa publication officielle, le Trésor a déclaré que les investisseurs nationaux et étrangers “maintiennent une forte demande d’instruments de dette publique dans tous ses termes et modalités », malgré le fait que les indicateurs économiques publiés jusqu’à présent montrent que la récession provoquée par la pandémie de coronavirus pourrait être la plus forte depuis la Grande Dépression de 1929.

À ce scénario défavorable s’ajoute la réduction de la demande de pétrole, due à une activité économique moindre, et la guerre des prix récemment conclue qui a provoqué une baisse significative du prix du pétrole brut.

Cependant, l’agence affirme que le Mexique dispose d’un “marché des capitaux profond et développé, ainsi que de divers tampons pour faire face au contexte économique mondial difficile”, et a présenté une liste de ressources et conditions favorables:

Le Fonds de stabilisation budgétaire des revenus (FEIP), qui s’élevait fin 2019 à 158,4 milliards de pesos;

Des couvertures pétrolières pour compenser la baisse des prix du pétrole brut;

Un taux de change flexible;

Une ligne de crédit flexible avec le Fonds monétaire international pour 61,4 milliards de dollars (mmd); et,

Lignes de change avec la Réserve fédérale et le Trésor américain pour 61,0 et 9,0 milliards respectivement.