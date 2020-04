Le milieu de terrain de Ferroviária affirme que l’accent mis sur l’entraînement maintenant fera une différence à son retour

Felipe Ferreira, qui est revenu dans l’équipe d’Araraquara cette année, estime qu’il a connu une bonne saison jusqu’à présent et souhaite être prêt lorsque les activités reprendront

Titulaire du chemin de fer dans ce championnat Paulista, le milieu de terrain Felipe Ferreira a souligné ses attentes pour les mois à venir. Concentré sur la séquence de la saison, le joueur, qui a travaillé pour CRB et Vasco, a récemment souligné qu’il avait travaillé dur ces dernières semaines pour se maintenir physiquement fort.

Felipe Ferreira a souligné la bonne saison du chemin de fer en 2020 (Photo: Divulgation / Chemin de fer)

– Je vis une grande attente pour les mois à venir. J’ai été à un rythme soutenu depuis le début de l’année et cela m’a donné confiance pour continuer à faire un excellent travail en 2020. Je me suis consacré au maximum ces dernières semaines pour me maintenir en forme. Cela fera une différence dans le retour des activités.

Selon le joueur, Ferroviária a connu une bonne année en 2020.

– Le groupe a connu une très bonne année, très intense et connaît son potentiel. Nous maintiendrons un rythme soutenu dès le retour des activités et des jeux pour atteindre nos objectifs en 2020.

