L’évêque du Diocèse de Matagalpa, Monseigneur Rolando José Álvarez Lagos, a estimé que “le Nicaragua porte une double crise sur ses épaules”, à la fois sociopolitique qu’il porte depuis avril 2018 et celle générée par la pandémie de la Covid-19. En fait, pour cette dernière raison, les messes dans les 28 paroisses du diocèse continuent d’être célébrées à huis clos, sans l’aide physique des fidèles.

Lors de la fête catholique de Jésus de la Miséricorde Divine, ce dimanche 19 avril, l’évêque a exhorté le paroissien à faire confiance “à l’infini” que “tout n’est pas encore perdu”, même s’il a reconnu que parfois, “les ténèbres qui pourraient hanter notre vie »pourrait conduire à la tentation de penser qu’il n’y a pas de solution.

Mais, la miséricorde de Dieu, a déclaré l’évêque, peut combler de grandes lacunes et changer les humeurs même au Nicaragua, où «il semble (c’est) l’heure des ténèbres».

«Au Nicaragua, notre histoire récente a récemment fait des blessés, des violences, des décès, du sang innocent, de fausses accusations, des emprisonnements injustes, des familles séparées, des migrations forcées; Et à notre histoire récente, nous ajoutons la nôtre aujourd’hui, avec cette pandémie qui a plongé davantage les familles dans plus de pauvreté, de chômage, de désespoir, d’impasses. Cela semble être l’heure des ténèbres », a déclaré Mgr Álvarez dans son homélie.

Il a ajouté: «Disons la vérité, le Nicaragua porte sur ses épaules une double crise: celle que nous avons déjà vécue et que nous continuons de vivre, plus la crise mondiale de l’épidémie. Cela semble être l’heure des ténèbres, mais c’est ce que nos yeux aveugles voient, parce que nous n’avons pas pu voir, comme (l’apôtre) Thomas, la présence ressuscitée, aimante et miséricordieuse du Seigneur ».

“Faisons confiance, frères et sœurs, en sa miséricorde à l’infini, et nous verrons la gloire de Dieu”, a déclaré l’évêque lors de son message dans la cathédrale Saint-Pierre Apôtre.

Messe pour assassiné

Pendant ce temps, dans l’église de la paroisse de Santa María de Guadalupe, dans le quartier de Guanuca, le mouvement du 19 avril à Matagalpa s’est souvenu des personnes tuées par la répression du régime contre les manifestations citoyennes qui s’étaient produites depuis avril 2018, avec une messe présidée par eux. les prêtres Ramiro Tijerino et Óscar Escoto.

Des photographies des personnes tuées et des croix noires ont été placées sur les gradins devant le maître-autel du temple.

Drapeaux de banc

Pour sa part, le prêtre Uriel Vallejos, administrateur paroissial de l’église Divina Misericordia de la ville de Sébaco, a choisi de placer des bannières sur les bancs représentant les paroissiens à l’occasion des fêtes patronales de ce quartier ecclésiastique.

Chaque année, pour cette fête, l’église fait une caravane de Matagalpa, en passant par la paroisse de Santa Faustina Kowalska dans la citadelle de Solingalpa et la paroisse de Saint Jean-Paul II dans la ville de Chagüitillo, d’où part un pèlerinage vers la paroisse de la Divine Miséricorde dans le Quartier Colinas del Mitch à Sébaco.

Cette année, en raison de la menace du coronavirus, les activités massives ont été suspendues par l’Église catholique et la solennité de la miséricorde divine était à huis clos.