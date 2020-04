Le nombre de décès par coronavirus au Brésil double tous les cinq jours

Le nombre de décès causés par covid-19 au Brésil a doublé tous les cinq jours. Aux États-Unis, cette duplication se produit tous les six jours, et en Italie et en Espagne, tous les huit jours. Les données apparaissent dans la dernière note technique de MonitoraCovid-19, un système Fiocruz qui regroupe les données sur la nouvelle pandémie de coronavirus, et révèle la vitesse à laquelle l’épidémie se propage au Brésil.

“Notre situation est aujourd’hui pire que celle de l’Italie, de l’Espagne et des États-Unis. Par conséquent, le nombre de décès double en moins de temps”, a déclaré l’épidémiologiste Diego Xavier, chercheur à l’Institut de communication et d’information en santé. (Icict), de Fiocruz, et l’un des responsables des travaux. En plus des épidémiologistes, des géographes et des statisticiens d’Icict / Fiocruz ont travaillé avec l’outil pour produire des analyses sur l’évolution de la maladie.

“Les données de décès sont plus fiables que les données de cas pour mesurer la progression de l’épidémie”, a expliqué Xavier. “En effet, en cas de décès, même le diagnostic qui n’a pas été posé au cours de l’évolution clinique du patient peut être recherché. De plus, la situation clinique du patient décédé est plus évidente, par rapport aux cas qui peuvent être asymptomatiques.” et la lumière. “

La note technique met également en garde contre l’intériorisation de l’épidémie qui atteint les plus petites communes du pays à un rythme accéléré. Parmi les communes de plus de 500 000 habitants, toutes ont déjà des cas de maladie. Parmi ceux dont la population se situe entre 50 000 et 100 000 habitants, 59,6% ont des cas. 25,8% des communes de 20 000 à 50 000 habitants, 11,1% de 10 000 à 20 000 habitants et 4,1% des 10 000 habitants comptent 19 patients.

Pour l’épidémiologiste, la décision de suspendre l’isolement social dans les municipalités qui n’ont pas de cas enregistrés de la maladie est extrêmement imprudente, surtout à un moment où la vitesse de propagation de la maladie augmente. “Ils prennent une décision très risquée”, a-t-il déclaré. Le chercheur a rappelé que, même s’il n’y a pas d’enregistrement officiel, la maladie pourrait déjà circuler.

De plus, souligne-t-il, les petites villes sont liées aux plus grandes et il est inévitable que le virus les atteigne. “Alors que la maladie progresse vers l’intérieur et atteint les petites villes, la demande de services de santé plus spécialisés, tels que les unités de soins intensifs et les respirateurs, augmente également”, dit-il. “Seulement que ces petites communes, pour la plupart, ne disposent pas de ces moyens de santé, elles devront donc envoyer leurs patients dans des centres plus importants, qui disposent déjà de lits, d’équipements et de personnels de santé en situation difficile”, a averti Xavier.

Avec 14 000 habitants, deux cas confirmés et un décès, Santa Branca, à l’intérieur de São Paulo, était jusqu’à hier la plus petite ville de São Paulo avec la plus forte incidence de coronavirus. Jusqu’à mardi, 239 municipalités de l’intérieur de São Paulo (sur un total de 645) avaient déjà enregistré des cas de la maladie. La plupart d’entre eux n’avaient qu’un seul dossier d’infection, selon les données publiées par le gouvernement de l’État de São Paulo.

Le maire de Santa Branca, Celso Simão Leite (PSDB), dit que le virus ne circule pas dans la petite ville de Vale do Paraíba. “Ces cas ne nous appartiennent pas, même s’ils vivent ici.” Il a déclaré que les deux personnes qui ont contracté le virus sont un couple qui vit depuis longtemps à Santa Branca, mais, selon le maire, l’infection s’est produite dans un hôpital de São Paulo, où la femme de 71 ans suivait un traitement contre le cancer. Elle a fini par mourir. “Le mari est revenu à Santa Branca et est en stricte quarantaine.”

Selon le maire, l’inhumation a eu lieu au cimetière local, avec un cercueil fermé et la présence de quelques membres de la famille, lors d’une cérémonie rapide. “Cela n’a pas duré une demi-heure et tout le soin a été pris, mais dans une petite ville, habituée au sillage traditionnel, c’est choquant.” Leite dit qu’il y a des pressions pour la réouverture du commerce et le retour des touristes, mais maintient la quarantaine avec le soutien de la majorité de la population.

“La ville possède un hôpital avec quatre lits équipés de respirateurs, mais les cas urgents sont transférés à l’hôpital de référence, à Jacareí, à 15 kilomètres”, explique Leite. Hier, tous les lits étaient inoccupés, ce qu’il attribue à la peur du coronavirus. “Notre fréquentation hospitalière moyenne est passée de 190 à 20 patients par jour. Par peur, les gens ne viennent à l’hôpital qu’en dernier recours.” / COLLABORÉ JOSÉ MARIA TOMAZELA

