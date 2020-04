Le président des hôpitaux HM, Juan Abarca Cidón, note dans son “rapport de guerre” quotidien que le pouls contre le coronavirus fait des ravages sur le personnel de santé. Bien que cet effort commence à porter ses fruits: les établissements hospitaliers de ce groupe ont enregistré mercredi 45 sorties, contre 15 décès. Malgré tout, Abarca prévient que le triomphalisme doit être évité, car dans toute l’Espagne «le nombre de victimes quotidiennes est effrayant«.

Comme l’explique Juan Abarca dans sa “partie guerre” du jeudi 16 avril, l’objectif devrait être de ramener à zéro les pertes: “Nous ne nous arrêterons pas avant de le faire. Nous continuons un jour de plus dans cette fausse lune de miel. Malgré la propagation du virus, le nombre de victimes quotidiennes est horrible. Des tragédies individuelles qui ont réduit de moitié des familles entières. Ne soyons pas dupes. Il n’y a pas de confiance ».

Le président de HM Hospitals consacre des mots pleins de reconnaissance au travail des professionnels de santé: «La pression sanitaire continue de baisser et il commence à détecter dans le personnel que la situation les a poussés à bout et qu’ils s’effondrent à cause du stress accumulé. Hier J’ai parlé à certains qui pleuraient, brisés par l’épuisement. Heureux de l’amélioration de la situation et parce que les patients sont de moins en moins nombreux, ils se réveillent et partent mais au prix de tensions et d’efforts qui leur coûteront à surmonter. Nous avons lancé un service de soutien au personnel avec nos psychologues et psychiatres pour les aider à se remettre de ce qui pourrait arriver. Ils ont vraiment fait un travail incroyable«.

Enfin, voici le bilan de jeudi dans les centres hospitaliers HM: «Nous continuons avec quelques 500 patients admis, 80 en USI. Chez HM Delfos, à Barcelone, c’est le premier jour qu’une baisse de revenus est vraiment constatée. Hier 45 victoires individuelles et 15 défaites. Objectif CV 0/0. Sans baisser la garde, s’il vous plaît. Un jour de moins. Merci beaucoup à tous”.

Le “parti de guerre” du président des HM Hôpitaux, Juan Abarca Cidón.