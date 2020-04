“Le pire reste à venir” – . Miami (51)

GENÈVE – Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti lundi que “le pire reste à venir” autour de l’épidémie du nouveau coronavirus, bien que de nombreux pays aient commencé à réduire les mesures restrictives visant à enrayer sa se propager.

Tedros n’a pas précisé pourquoi il pense que l’épidémie qui a infecté environ 2,5 millions de personnes et tué plus de 166 000 personnes pourrait s’aggraver. Cependant, lui et d’autres ont souligné la propagation future de la maladie en Afrique, où les systèmes de santé sont beaucoup moins développés.

Faites-nous confiance. Le pire reste à venir », a déclaré Tedros aux journalistes au siège de l’OMS à Genève. “Empêchons cette tragédie. C’est un virus que beaucoup de gens ne comprennent toujours pas. “

Certains gouvernements asiatiques et européens ont progressivement réduit ou commencé à assouplir leurs mesures de «confinement», telles que les quarantaines, les fermetures d’écoles et les restrictions sur les rassemblements publics, sur la base d’une diminution de la croissance des cas et du nombre de décès dus à COVID-19.

Tedros et son agence sont sur la défensive après que le président américain Donald Trump, dont le pays est le plus grand donateur, a ordonné la semaine dernière de suspendre le financement de l’agence, affirmant qu’il n’a pas réagi rapidement à l’épidémie.

Entre autres choses, Trump a insisté sur le fait que l’OMS n’avait pas partagé d’informations “opportunes et transparentes” sur l’épidémie après son éclatement en Chine à la fin de l’année dernière.

Selon un nouveau sondage de NBC et du Wall Street Journal, 58% des personnes interrogées dans le pays se disent préoccupées par la levée trop rapide des restrictions.

«Il n’y a pas de secret à l’OMS, car garder les choses confidentielles ou secrètes est dangereux. C’est un problème de santé », a déclaré Tedros.

“Ce virus est dangereux. Il profite des fissures entre nous lorsque nous avons des différences “, a-t-il ajouté.

Tedros a déclaré que des employés des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis avaient été envoyés pour collaborer avec son agence, laissant entendre que c’était un signe de la transparence de l’OMS.

“Le fait d’avoir du personnel du CDC (à l’OMS) signifie que rien n’a été refusé aux États-Unis depuis le premier jour”, a déclaré Tedros. “Nos collègues du CDC savent également que nous fournissons immédiatement les informations à quiconque.”

Tedros a noté que la maladie était “l’ennemi public numéro un” et que “nous l’avons alerté dès le premier jour: c’est un démon contre lequel tout le monde devrait se battre”.

