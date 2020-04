Le plan pro-brésilien est superficiel et irréalisable, selon un économiste

Le plan pro-brésilien, préparé sans la participation du ministère de l’Économie et annoncé mercredi 22, par le ministre en chef de la Maison civile, le général Walter Braga Neto, “est superficiel et irréalisable, c’est une lettre d’intention”. L’évaluation est réalisée par l’économiste Ana Carla Abrão, ancienne secrétaire aux finances de l’État de Goiás et partenaire du cabinet de conseil Oliver Wyman au Brésil.

“J’ai même du mal à commenter un plan économique qui n’a pas la participation de l’équipe économique. C’est ce que je dis depuis le début de cette pandémie: le gouvernement n’est pas en mesure de répondre à la crise avec tous les acteurs importants autour de la table”, a expliqué l’économiste, qui est aussi chroniqueur pour Estadão, s’agissant de l’absence du ministre de l’Économie, Paulo Guedes, dans l’annonce du plan.

Ana Carla dit que tout le monde sait que la politique d’ajustement budgétaire devra être assouplie en ce moment de crise sanitaire. Mais, selon elle, c’est l’équipe économique, qui connaît les données de l’économie, qui donne la direction, qui peut faire les restrictions fiscales dans un plan comme celui annoncé.

“Il ne sert à rien de faire un” power point “, en disant que vous dépenserez 500 milliards de rands sans dire d’où proviendront les ressources, comment elles seront financées et dans quels secteurs seront privatisés, quels sont les moteurs de la reprise”, a-t-il critiqué. Pour l’économiste, la superficialité du plan exposera l’équipe qui l’a construit et n’épuise pas l’équipe du ministère de l’Économie.

“C’est une lettre de bonne intention. En fait, c’est plus un souhait. Nous critiquons le gouvernement pour avoir donné un chèque en blanc aux Etats et maintenant, au sein du gouvernement, un chèque en blanc est signé”, at-il dit.

