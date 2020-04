“Le plus grand danger n’est pas le virus, mais la haine, la cupidité et l’ignorance”

L’historien israélien Yuval Noah Harari dit que répondre à la crise des coronavirus devrait être plus solidaire et ne pas blâmer les autres. Et que le monde a appris à faire davantage confiance à la science. Dans un siècle qui aspire à la quasi-absence de penseurs en tant que personnalités publiques, il y a quelques années, un historien israélien se démarque à la fois dans les cercles intellectuels et dans les listes de best-sellers mondiaux: Yuval Noah Harari, de Agé de 44 ans, il est le célèbre auteur de Sapiens: Une brève histoire de l’humanité, Homo Deus: Une brève histoire de demain et 21 leçons pour le 21e siècle, lancé à partir de 2014.

Yuval Noah Harari: “L’humanité a toutes les connaissances et les outils technologiques pour battre le nouveau coronavirus”

L’un de ses intérêts principaux est de savoir comment l’homo sapiens, si distinct des autres espèces animales, a atteint son état actuel et quel est son avenir. L’histoire a-t-elle un sens? Y a-t-il de la justice là-dedans? Quelle est votre relation avec la biologie? Les êtres humains sont-ils devenus plus heureux au fil de l’histoire? Ce sont quelques-unes des questions macro-historiques que Harari traite dans son travail.

Célébrité mondiale également grâce à ses conférences en ligne, Harari vit avec son conjoint et agent Itzik Yahav à Jérusalem, et s’est également démarqué pour avoir pris des positions politiques contre le statu quo. Sa société d’impact social Sapienship a fait don d’un million de dollars à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à la suite de la décision du président Donald Trump de retirer son financement des États-Unis.

DW l’a interrogé sur la situation de l’humanité au milieu des changements sociaux et politiques en cours, à la suite de la pandémie de Covid-19. L’historien estime que ses futurs collègues verront désormais un tournant dans l’histoire du XXIe siècle, même si “la façon dont nous le façonnerons dépendra de nos décisions, ce n’est pas une fatalité”.

“Mais pour ce faire, nous devons être conscients du danger et faire attention à ce que nous autorisons dans cette situation d’urgence.”

DW: Nous sommes au milieu d’une pandémie mondiale. Qu’est-ce qui vous inquiète le plus, la façon dont le monde change?

Yuval Noah Harari: Je pense que le plus grand danger n’est pas le virus lui-même. L’humanité a toutes les connaissances et les outils technologiques pour la surmonter. Le très gros problème est nos démons intérieurs, notre propre haine, la cupidité et l’ignorance. Je crains que cette crise ne soit provoquée par la solidarité mondiale, mais par la haine, qui blâme les autres pays, les minorités ethniques et religieuses.

Mais j’espère que nous serons en mesure de développer notre compassion, pas notre haine, et de réagir avec la solidarité mondiale, en développant notre générosité pour aider ceux qui en ont besoin. Et que nous développions notre capacité à discerner la vérité, au lieu de croire en toutes ces théories du complot. Si nous le faisons, je ne doute pas que nous serons en mesure de surmonter facilement la crise.

Nous sommes confrontés, comme vous l’avez déjà dit, au choix entre la surveillance totalitaire et le renforcement de la citoyenneté. Si nous n’y prenons pas garde, la pandémie pourrait être un jalon dans l’histoire de la surveillance publique. Mais comment faire attention à quelque chose qui échappe à notre contrôle?

Ce n’est pas complètement hors de votre contrôle, du moins dans une démocratie. Vous votez pour certains politiciens et partis, qui déterminent les politiques, vous avez donc un certain contrôle sur le système politique. Même s’il n’y a pas d’élections maintenant, les politiciens réagissent toujours aux pressions du public.

Si le public est terrifié et veut qu’un leader fort prenne le relais, il est beaucoup plus facile pour un dictateur de faire exactement cela: prendre le pouvoir. Si, au contraire, il y a une réaction du public lorsqu’un politicien va trop loin, nous pouvons empêcher les développements les plus dangereux de se produire.

Comment savez-vous à qui faire confiance ou quoi?

Tout d’abord, il y a l’expérience. S’il y a des politiciens qui vous ont menti ces dernières années, il y a moins de raison de leur faire confiance dans cette situation d’urgence. Deuxièmement, vous pouvez poser des questions sur les théories qu’ils vous disent: si quelqu’un propose une théorie du complot sur l’origine et la propagation du coronavirus, demandez-lui d’expliquer ce qu’est un virus et comment il provoque la maladie.

Si la personne n’a aucune idée, cela signifie qu’elle n’a pas de connaissances scientifiques de base, alors ne croyez rien de plus que ce qu’elle vous dit sur la pandémie. Vous n’avez pas besoin d’un doctorat en biologie, mais vous avez besoin d’une compréhension scientifique de base de toutes ces choses.

Ces dernières années, nous avons vu plusieurs politiciens populistes attaquer la science, affirmant que les scientifiques sont une élite éloignée, déconnectée du peuple; que des choses comme le changement climatique ne sont qu’une arnaque, que vous ne devriez pas y croire. Mais en ce moment de crise à travers le monde, nous constatons que les gens font plus confiance à la science qu’à toute autre chose.

J’espère que nous nous en souviendrons, non seulement pendant cette crise, mais aussi lorsqu’elle est passée; que nous prenons soin de donner une bonne éducation scientifique dans les écoles sur ce que sont les virus et la théorie de l’évolution. Et aussi, lorsque les scientifiques nous mettent en garde contre des choses autres que les épidémies – comme le changement climatique et l’effondrement de l’environnement – nous entendons leurs avertissements aussi sérieusement que nous le faisons maintenant avec ce qu’ils disent de la pandémie de coronavirus.

De nombreux pays mettent en place des mécanismes de surveillance numérique pour empêcher la propagation du virus. Comment pouvez-vous contrôler ces mécanismes?

Chaque fois que la surveillance citoyenne est intensifiée, elle doit aller de pair avec une surveillance gouvernementale accrue. Dans cette crise, les gouvernements dépensent de l’argent comme l’eau: aux États-Unis, 2 billions de dollars, en Allemagne, des centaines de milliards d’euros, etc. En tant que citoyen, je veux savoir qui prend les décisions et où va l’argent. Est-il utilisé pour sauver de grandes entreprises qui étaient déjà en difficulté avant même la pandémie, à cause des mauvaises décisions de leur patron? Ou est-il utilisé pour aider les petites entreprises, les restaurants, les magasins, etc.?

Si un gouvernement est si désireux d’avoir plus de vigilance, il doit aller dans les deux sens. Et s’il dit “hé, c’est trop compliqué, nous ne pouvons pas simplement ouvrir toutes les transactions financières”, vous dites: “Non, non. Tout comme vous pouvez créer un gigantesque système de surveillance pour voir où je vais à chaque fois jour, il devrait être facile de créer un système qui montre ce que vous faites avec l’argent des impôts. “

Cela fonctionne-t-il en répartissant le pouvoir et en ne lui permettant pas de se concentrer sur une personne ou une autorité?

Exactement. Une idée qui est expérimentée est d’alerter ceux qui étaient proches d’un patient atteint de coronavirus. Il y a deux façons de procéder: l’une consiste à avoir une autorité centrale qui recueille des informations sur tout le monde et découvre ensuite que vous avez été proche de quelqu’un avec covid-19 et vous alerte.

Une autre méthode consiste pour les téléphones portables à communiquer directement entre eux, sans aucune autorité centrale qui recueille toutes les informations. Si je croise quelqu’un qui a covid-19, les deux téléphones, le mien et le sien, se parlent simplement et je reçois l’alerte. Mais aucune autorité centrale ne recueille toutes ces informations et ne suit tout le monde.

Les éventuels systèmes de surveillance de la crise actuelle vont encore plus loin dans ce que l’on pourrait appeler la “surveillance sous-cutanée”. Ainsi, la peau, en tant que surface intouchable de notre corps, se fissure. Comment contrôler cela?

Nous devons être très, très prudents à ce sujet. La surveillance sur la peau surveille ce qui se fait dans le monde extérieur: où vous allez, qui vous trouvez, ce que vous regardez à la télévision, quels sites vous visitez en ligne. Il n’entre pas dans votre corps. La surveillance sous-cutanée surveille ce qui se passe à l’intérieur de votre corps. Cela commence par des choses comme la température, mais vous pouvez ensuite commencer par la pression artérielle, la fréquence cardiaque, l’activité cérébrale. Et une fois cela fait, il est possible d’en savoir beaucoup plus sur chaque individu qu’à tout autre moment: vous pouvez créer un régime totalitaire comme jamais auparavant.

Si vous savez ce que je lis ou regarde à la télévision, cela vous donne une idée de mes goûts artistiques, de mes opinions politiques, de ma personnalité, mais c’est toujours limité. Maintenant, demandez-vous si vous pouvez vraiment surveiller ma température corporelle, ma tension artérielle et ma fréquence cardiaque en lisant l’article ou en regardant le programme en ligne ou à la télévision: alors vous pouvez savoir ce que je ressens à chaque instant! Cela pourrait facilement entraîner la création de régimes totalitaires dystopiques.

Ce n’est pas une fatalité. Nous pouvons l’empêcher de se produire. Mais pour cela, nous devons d’abord prendre conscience du danger, et ensuite faire attention à ce que nous permettons de se produire dans cette situation d’urgence.

Cette crise vous oblige-t-elle à réajuster votre image d’homo sapiens au 21e siècle?

Nous ne savons pas, car cela dépend des décisions que nous prenons maintenant. Le danger d’une classe inutile augmente, en fait, de façon spectaculaire à cause de la crise économique actuelle. Nous voyons maintenant une augmentation de l’automatisation, des robots et des ordinateurs remplaçant les êtres humains dans de plus en plus d’emplois dans cette crise. Parce que les gens sont confinés chez eux et peuvent être contaminés. Mais les robots ne le sont pas.

Peut-être verrons-nous des pays décider de ramener certaines industries chez eux, plutôt que de compter sur des usines ailleurs. Il se peut donc qu’en raison de l’automatisation et de la déglobalisation, en particulier des pays en développement, qui dépendent d’une main-d’œuvre bon marché, ils aient soudainement une énorme classe de citoyens inutiles qui ont perdu leur emploi, parce qu’ils ont été automatisés ou déplacés ailleurs.

Cela peut également se produire dans les pays riches. Cette crise provoque d’énormes changements sur le marché du travail; les gens travaillent à domicile, ils travaillent en ligne. Si nous n’y prenons pas garde, cela peut entraîner l’effondrement du travail organisé, du moins dans certains secteurs industriels.

Mais ce n’est pas inévitable: c’est une décision politique. Nous pouvons prendre la décision de protéger les droits des travailleurs dans notre pays, ou dans le monde, dans cette situation. Les gouvernements sauvent financièrement les industries et les entreprises, ils peuvent conditionner l’aide pour protéger les droits des employés. Tout dépend donc des décisions que nous prenons.

Que dira le futur historien de ce moment?

Je pense que les futurs historiens verront cela comme un tournant dans l’histoire du XXIe siècle, mais la façon dont nous le façonnerons dépendra de nos décisions. Ce n’est pas une fatalité.

