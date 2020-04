Le président de Schalke propose les tests nécessaires pour compléter l’allemand

Le Championnat d’Allemagne est la ligue nationale européenne qui semble la plus proche de reprendre ses activités après l’arrêt provoqué par la pandémie du nouveau coronavirus, les clubs ayant déjà repris l’entraînement (bien qu’en petits groupes d’athlètes). Pour que le plan soit mis en pratique, le président de Schalke 04, Clemens Tönnies, a proposé de payer les tests de covid-19 nécessaires sur les athlètes et les officiels de club.

L’estimation de la task force du Championnat d’Allemagne, présidé par Tim Meyer (directeur médical de l’Institut de médecine sportive et préventive de l’Université de la Sarre, ainsi que médecin de l’équipe nationale allemande), est que 20 000 tests seront nécessaires au cours des neuf tours qui avant la fin du tournoi. Entrepreneur du secteur alimentaire, Tönnies a offert son laboratoire pour produire les examens.

Selon le représentant de Schalke, le site serait en mesure de produire entre 180 000 et 200 000 tests par mois, et il ne sera pas nécessaire de l’adapter, car il évalue déjà des porcs pour la production de porc. Tönnies garantit qu’il n’a aucune intention de faire des bénéfices, étant simplement un moyen d’aider le tournoi, et que la décision dépend maintenant de la Bundesliga, l’organisateur du tournoi.

Un porte-parole du Championnat d’Allemagne a déclaré au journal Westfalen-Blatt que l’organisation faisait des premières réflexions sur la proposition. L’intention de la ligue est d’effectuer des tests tous les trois jours sur tous les joueurs, les membres des commissions techniques et les autres employés impliqués, ce qui nécessiterait également d’obtenir les résultats dès que possible.

Schalke a réduit de 15% les salaires de tous les joueurs et employés, mais le club pourrait encore souffrir d’un “problème potentiel d’existence économique dans les semaines à venir” si les revenus baissent encore, selon l’un des directeurs. Pour cette raison, il est l’un des plus intéressés à reprendre le Championnat d’Allemagne, pour maintenir les sources de ressources liées aux droits de diffusion télévisuelle.

La proposition a été critiquée par certains mouvements de supporters qui se demandent pourquoi un tel effort uniquement pour le redémarrage du football et affirment que tant de tests destinés aux professionnels du football nuisent au reste de la population.

