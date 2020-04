Le président de STF déclare que l’autoritarisme et les attaques contre la démocratie sont nuisibles

Le président de la Cour fédérale suprême (STF), Dias Toffoli, a déclaré lundi que l’autoritarisme et les attaques contre la démocratie sont néfastes et a souligné qu’il n’est pas possible d’admettre une solution qui soit hors de la démocratie, un jour après que le président Jair Bolsonaro eut est allé à un acte public dans lequel les manifestants ont appelé à la fermeture du tribunal, au Congrès national et à l’intervention militaire dans le pays.

La manifestation de Toffoli s’est faite par visioconférence organisée par la Confédération nationale des évêques du Brésil (CNBB) et qui comptait sur d’autres entités.

“Les six entités (participants) ont dans leur ADN la connaissance de la façon dont l’infâme est l’autoritarisme, de la gravité des fondamentalismes, de la gravité de l’attaque contre les institutions et la démocratie”, a-t-il déclaré.

Selon le président du STF, le tribunal a agi dans la perspective du maintien du pacte prévu par la Constitution.

“Il n’est pas possible d’admettre une autre solution qui ne soit pas dans le cadre institutionnel de l’Etat de droit démocratique, de la démocratie”, at-il dit.

Il s’agit de la première manifestation du président du STF après la présence de Bolsonaro dans un acte anti-démocratique qui s’est tenu dimanche à Brasilia. D’autres ministres de la cour, tels que Gilmar Mendes et Roberto Barroso, ont critiqué les manifestations.

Lundi, le procureur général de la République, Augusto Aras, a demandé au STF d’ouvrir une enquête pour enquêter sur l’organisation des faits. Le président n’est pas l’une des cibles de l’enquête – qui se déroulera dans le secret et doit enquêter sur l’implication des députés fédéraux dans son organisation.

Lundi également, Bolsonaro a nié que la manifestation avait un parti pris non démocratique – après avoir pris la parole lors de l’acte de dimanche appelant à une intervention militaire dans le pays – et a réprimandé un partisan qui a appelé à la fermeture de la Cour suprême. [nL1N2C80MI]

