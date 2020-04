Le président nigérian, déclaré “champion du Covid-19” pour ces mesures qu’il a prises

Muhammadu Buhari a été désigné comme coordinateur de la réponse de la sous-région au nouveau coronavirus. Les organisations critiquent l’usage excessif de la force.

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) nommée ce jeudi Muhammadu Buhari, président nigérian, en tant que “champion de COVID-19”, pour la manière dont il a géré la crise sanitaire.

Parmi les mesures de Buhari qui ont été applaudies par la réunion figurent le réduction des intérêts dans toutes les banques centrales du pays, en plus de l’intervention pour un moratoire sur les institutions.

Buhari a également organisé la création d’un groupe de forces spéciales, la fourniture de fournitures médicales et alimentaires à la population et la création de nouveaux centres d’isolement et de centres de traitement pour les personnes infectées par le virus.

Le groupe des forces spéciales a été conçu pour surveiller le respect du Plan d’action nigérian pour la sécurité sanitaire, qui comprend des mesures telles que la distanciation sociale et la quarantaine totale dans certains États.

Pour la CEDEAO, la crise économique que la pandémie COVID-19 est en train de provoquer impose la mise en œuvre de mesures communes à l’ensemble de la communauté, pour résoudre ensemble les problèmes.

“Malgré la baisse des revenus, le gouvernement continue de dépenser massivement pour contenir le virus, des soins médicaux pour les personnes infectées et en minimisant l’impact de la crise sur les pauvres et les personnes vulnérables “, a déclaré Buhari lors de la réunion du groupe, qui s’est tenue via virtuel.

Buhari a également évoqué l’une des plus grandes préoccupations de diverses organisations internationales: faim dans la région qui, selon diverses stipulations, pourrait doubler après la pandémie.

“Il est impératif que, pour relever les défis à court terme, nous explorions également les possibilités de promouvoir des politiques agricoles fortes et dynamiques qui garantissent la sécurité alimentaire de nos populations, créent des emplois et réduisent la pauvreté dans la région”, a-t-il déclaré lors de la réunion.

Il a également exprimé ses condoléances à tous les pays qui ont déjà subi des pertes humaines en raison de la pandémie et a réitéré son engagement afin que tous les pays de la sous-région puissent mieux faire face à la crise.

La gestion de Buhari a été remise en question à la fois par des organisations internationales telles qu’Amnesty International et par des groupes et organisations locaux, qui Ils critiquent le recours excessif à la force dont la police et l’armée ont fait preuve pour garantir le respect du couvre-feu et des restrictions à la mobilité.

La CEDEAO a été fondée en 1975 pour promouvoir l’unité des pays d’Afrique de l’Ouest. L’organisation comprend le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, la Guinée, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. (Ntx)