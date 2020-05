Le RAE comprendra des mots comme coronavirus ou désescalade

Coronavirus, confinement, désescalade, infodémie … Ce sont quelques-uns des mots les plus utilisés pendant la pandémie. Mais malgré cela, l’Académie royale de la langue espagnole (RAE) ne les a pas inclus dans votre dictionnaire. Bien que cela va changer, et de l’institution, ils ont déjà annoncé leur intention de les ajouter bientôt.

Recherche de mots désamorcée

Certains de ces mots appartenait principalement au domaine scientifique et donc ils n’ont pas été incorporés. Les universitaires, qui ont dû se rencontrer par voie électronique, ont déjà commencé à étudier ceux qu’ils incluront, bien que l’exigence principale est qu’ils ne soient pas éphémères.

Ainsi admis Santiago Muñoz Machado, directeur du RAE, sur TVE: “Le coronavirus ne semble pas être un mot qui va disparaître, Cette période nous a laissé tellement marqués que nous ne l’oublierons jamais “, tandis que les linguistes s’entendent sur les définitions qu’ils auront.

Très recherché

Comme l’agence l’a annoncé, au cours du dernier mois, plus de 84 millions de visites ont été reçues, environ 3 par jour. Parmi les requêtes faites par les utilisateurs, les mots les plus recherchés sont ceux liés à la crise COVID-19: Pandémie, quarantaine, confinement, épidémie ou virus, entre autres.

COVID-19 ou COVID-19

Malgré le fait que le plus répandu depuis le début de la crise sanitaire ait été d’utiliser le COVID-19 chez l’homme, le RAE lui-même a dû avertir que la forme la plus correcte serait féminine.

#RAEqueries Si le nom tacite “maladie” est compris, l’usage féminin serait plus approprié: “le COVID-19”. (1/2) – RAE (@RAEinforma) 24 mars 2020

Pour justifier sa demande, considérez que “Si le mot non dit ‘maladie’ est compris, l’usage féminin serait plus approprié: le COVID-19. Mais, il considère également que son utilisation au masculin est valable, “plus fréquente son utilisation en raison de l’influence du genre coronavirus et de celle d’autres maladies virales”.