Le Real Estelí accepte le défi du PSG qui implique Neymar et Mbappé

La pandémie de Covid-19 a stoppé les ligues de football du monde entier, ou presque. Les disputes du jeu sont passées du terrain aux réseaux sociaux, où il n’y a pas d’inscriptions pour que les clubs rivalisent avec différentes dynamiques ou défis comme celui lancé par le PSG au Real Estelí qui implique Neymar et Mbappé.

Défi accepté, @Universitario! 🤝 Super but d’équipe contre @MontpellierHSC! 🎈 @JuanBernat

Ney @neymarjr

🎩 @KMbappe

✂️ @MauroIcardi Nous nommons: 🇵🇦 @TauroFC

🇭🇳 @CDOlimpia

🇻🇪 @DvoTachira

Reales @realestelifc

🇪🇸 @GetafeCF

🇦🇷 @ ATOficial https://t.co/YbYjiGAhNh pic.twitter.com/RYXffZy45v – Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) 28 avril 2020

La vidéo d’un jeu de but devient une tendance mondiale parmi les clubs. Le défi est de mettre des actions similaires ou meilleures sur les réseaux et de nommer d’autres clubs. L’Université du Pérou a nommé le PSG et l’équipe a défié Tren del Norte et six autres clubs, dont deux centraméricains.

Le jeu de but met fin à Mbappé. Le Français prend le ballon au milieu, décolle trois adversaires dans la surface et marque le but. “But d’équipe devant Montpellier”, souligne la description de la vidéo dans laquelle Neymar, Mauro Icardi et Juan Bernat ont participé à l’action.

Estelí a répondu au défi avec un but contre Saprissa du Costa Rica de la Ligue des champions de la Concacaf 2014-15. Juan Barrera reçoit le ballon depuis la gauche, va dans la zone, en prend deux marquées et passe le ballon à Rodrigo Valiente. L’Uruguayen sans réfléchir a pris un coup puissant qui est entré dans l’équipe. Le duel s’est terminé 1-1.

Défi accepté, @PSG_espanol! But d’équipe devant @SaprissaOficial! 👟 @juanbarreranica

⚽️ @ rolovaliente16 Nous nommons:

🇲🇽 @TigresOficial

🇪🇸 @AthleticClub

🇪🇸 @realmadrid

🇨🇦 @TorontoFC

🇺🇸 @SportingKC

🇦🇷 @InstitutoACC https://t.co/QxWUHurWWn pic.twitter.com/flMvNxOK8K – Real Estelí FC (@realestelifc) 28 avril 2020

Les nordistes ont profité de l’exposition internationale que la dynamique peut leur donner et ont défié le Real Madrid et l’Athletic Club of Spain, Toronto et Kansas City de la MLS, Tigres de México et Instituto de Argentina. Comme données, les estelianos ont affronté les trois groupes nord-américains.