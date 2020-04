Le régime chinois doit réagir

Le président des États-Unis (USA), Donald Trump, a annoncé qu’il suspendrait l’allocation de fonds américains à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), tant que cet organisme ne clarifierait pas son comportement douteux dans la gestion de l’origine du coronavirus Covid. -19 et le début de son expansion hors des frontières de la Chine.

De plus, les gouvernements des pouvoirs démocratiques du Groupe des 7, en particulier la France et l’Angleterre, ont rejoint la position américaine. que la Chine doit donner des explications claires, convaincantes et satisfaisantes sur l’origine du coronavirus Covid-19 sur son territoire et pourquoi elle n’a pas averti la communauté internationale à temps de son obligation fondamentale.

Ce procès n’a rien à voir avec les théories du complot et les soupçons, y compris le fait que le Covid-19 a été créé à dessein comme arme biologique dans un laboratoire de la ville chinoise de Wuhan, d’où la pandémie s’est propagée dans le monde entier. que tant de morts de personnes et de dommages économiques causent l’humanité.

Dans ce cas, c’est que les enquêtes des pouvoirs démocratiques indiquent que les autorités de la Chine communiste étaient au courant de l’apparition du nouveau coronavirus bien avant de le communiquer à l’OMS. Mais ils ont méchamment dissimulé l’information, tout comme ils ont caché le véritable nombre de morts causé dans leur propre pays par la pandémie meurtrière.

Ce qui se passe, c’est que la Chine n’est pas un pays démocratique, c’est une dictature totalitaire qui cache ou manipule des informations. De plus, dans la Chine communiste, il n’y a pas de presse libre qui enquête et informe le public de manière indépendante et honnête. Là-bas, les citoyens n’ont pas le droit de connaître la vérité, pas même celle liée à des situations qui menacent gravement leur vie, comme la pandémie de Covid-19.

Il a été largement diffusé la nouvelle émouvante que le médecin chinois, Li Wenliang, qui a accidentellement découvert la naissance du nouveau coronavirus et l’a fait connaître sur ses réseaux sociaux, a été accusé par les autorités d’être un traître et de répandre des rumeurs contre l’état. Le Dr Li Wenliang a fini par mourir après avoir été contaminé par le nouveau virus, dont il a lui-même dénoncé l’épidémie à l’avance.

Sans aucun doute, si Covid-19 avait éclaté dans l’un des pays démocratiques d’Asie, comme la Corée du Sud ou la République chinoise de Taïwan, ses autorités l’auraient immédiatement fait savoir. En outre, la presse libre et indépendante de ces pays aurait informé le public en détail. Grâce à la démocratie, le monde aurait pris en temps voulu les mesures préventives nécessaires et les effets du virus n’auraient pas été aussi dévastateurs.

Il convient de mentionner que l’interdiction de l’OMS est devenue plus évidente lors de la révélation de Taiwan qui, depuis fin décembre 2019, l’avait averti qu’il avait détecté au moins sept cas de “pneumonie atypique” à Wuhan. L’OMS a nié avoir reçu de telles informations, mais Taïwan a rendu public le message qu’elle lui a envoyé fin décembre 2019. Malgré le silence coupable de l’OMS, Taïwan a activé le contrôle des frontières et pris les mesures de quarantaine nécessaires, pour ce que le Covid-19 n’a pas causé autant de dégâts à la population taïwanaise.

Ce n’est un secret pour personne qu’en raison de l’influence politique ou des pressions de la Chine communiste, l’OMS n’admet pas la République de Taïwan en tant que pays membre, malgré le fait qu’elle ait démontré sa grande capacité technique et scientifique dans le domaine de la santé publique, et qu’il apporte une aide précieuse aux pays qui ne se soumettent pas au chantage communiste chinois et acceptent la coopération taïwanaise.

Le problème fondamental de l’OMS et des autres organisations du système des Nations Unies est que, dans la conformation de leurs autorités, la plupart des pays du monde décident, qui ne sont pas démocratiques mais des dictatures de degrés et de formes différents, allergiques à la transparence et la probité.