Le remdesivir antiviral cesse de faire avancer le Covid-19 chez les singes

L’antiviral expérimental remive interrompu les progrès de covid-19 chez les singes, révèle une étude publiée vendredi 17, par Institut national des allergies et des maladies infectieuses des États-Unis.

L’expérience préliminaire, non encore analysée par la communauté scientifique, a été réalisée pour compléter les études utilisant le remdesivir chez des patients hospitalisés pour le nouveau coronavirus.

L’étude a employé deux groupes composés de six singes, qui ont été inoculés avec le virus SARS-CoV-2 responsable de pandémie. Un des groupes a reçu du remdesivir, développé par le laboratoire américain Gilead Scienceset l’autre n’a reçu aucun traitement.

Douze heures après l’inoculation du virus, le groupe testé a reçu “une dose de remdesivir par voie intraveineuse” et “une dose de rappel quotidienne pendant six jours”, a expliqué l’Institut.

Les chercheurs se sont concentrés sur l’administration du traitement avant que la maladie n’atteigne sa plus grande virulence dans les poumons. Un seul des singes traités avec l’antiviral avait de légères difficultés respiratoires, tandis que tous les animaux non traités avaient du mal à respirer. “La quantité de virus présente dans les poumons était beaucoup plus faible dans le groupe traité (…) et le SRAS-CoV-2 a causé moins de dommages à ces animaux par rapport aux animaux non traités”, ont déclaré les scientifiques.

Le remdesivir antiviral a été l’un des premiers médicaments utilisés comme traitement expérimental contre le nouveau coronavirus. Les tests cliniques sont à un stade avancé de développement.

Le site américain d’actualités sur la santé Stat ont rapporté que l’antiviral s’est révélé très efficace dans un hôpital de Chicago où plusieurs personnes participent aux tests. Les patients graves ont récupéré rapidement de la fièvre et des symptômes respiratoires.

Le remdesivir change dans le corps pour ressembler à l’un des quatre éléments constitutifs de l’ADN, les nucléotides. Lorsque les virus se répliquent, ils le font “rapidement et avec un peu de négligence”, explique le virologue Benjamin Neuman de l’Université du Texas A&M à Texarkana. Le remdesivir en profite pour s’intégrer au virus et produire des mutations qui le détruisent. / .

