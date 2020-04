Le revenu supplémentaire est une opportunité lancée par H2 Online lors d’une pandémie

Dorénavant, en plus de pouvoir gagner de l’argent en tant que joueur de poker jouant dans divers tournois, il sera possible d’essayer d’obtenir une poursuite également hors du jeu. Au milieu de la crise provoquée par le nouveau coronavirus, H2 Online vient de lancer une opportunité pour ceux qui sont sur le marché du poker et veulent gagner un revenu supplémentaire en travaillant à domicile.

Divulgation / reproduction

Photo: Lance!

Le projet “Agent Representative H2 Online” a été conçu en ce moment très difficile – principalement dans lequel 100% des clubs physiques sont fermés à travers le Brésil – pour transformer une opportunité d’emploi en source de revenus et de dignité.

H2 Online recrute des agents à travers le pays qui seront payés pour parrainer des amis ou des contacts pour jouer au poker sur sa plateforme en ligne. Avec le travail, le représentant reçoit chaque semaine le pourcentage des transactions suggérées dans son compte. L ‘”Agent Représentant H2 Online” est également un moyen de faire des affaires dans l’univers du poker. La personne chargée d’apporter les nouveaux contacts commencera à augmenter ses revenus mensuels et familiaux, en plus de gagner des avantages exclusifs et de concourir pour de nombreux prix. Il gérera également sa propre “entreprise”, devant organiser son horaire de travail et sa routine.

H2 fournit tout le support pour cela, y compris la fourniture de matériel marketing, technique et opérationnel. L’agent reçoit une tenue promotionnelle avec des bannières et des images en ligne pour alimenter les réseaux sociaux ou les groupes Whatsapp. Tout le suivi se fait en ligne via le numéro d’identification de l’agent, dans lequel il est possible de vérifier les valeurs des commissions à recevoir, le rake atteint etc …

COMMENT DEVENIR UN AGENT EN LIGNE H2

Devenir un “Agent Représentant H2 Online” est facile. Créez simplement un compte, en quelques minutes, sur la plateforme utilisée par H2 Online. Ensuite, il est nécessaire d’inviter vos amis et contacts à jouer, en divulguant votre «ID d’agent». Après vous être enregistré en utilisant votre identifiant, la centrale H2 Online s’occupe de tout et vous gagnez une commission sur les transactions et les activités de vos filleuls chaque semaine. Voir le message du pro du poker Bruno Foster:

Voir aussi:

Découvrez les nouveaux maillots des clubs européens