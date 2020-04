Le Royaume-Uni devient le cinquième pays avec plus de 20 000 décès dus à Covid-19

Plus de 20 000 personnes sont décédées des suites d’un coronavirus dans des hôpitaux du Royaume-Uni, a annoncé samedi le ministère de la Santé de ce pays.

Jusqu’au 25 avril, un total de 20 319 décès, une augmentation de 813 par rapport à la veille.

Avec ce chiffre, le Royaume-Uni devient le cinquième pays à dépasser 20 000 décès par covid-19, derrière États-Unis, Italie, Espagne et France.

À l’échelle mondiale, plus de 2,8 millions de cas et plus de 200,00 morts.

Dans le briefing du gouvernement samedi, le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a décrit le chiffre de plus de 20 000 morts comme “Jalon tragique et terrible”.

En mars, le conseiller scientifique en chef du gouvernement, Sir Patrick Vallance, avait déclaré que le maintien des décès en dessous de 20 000 serait un “Bon résultat”.

51 jours se sont écoulés depuis le début de la premier décès liés au virus au Royaume-Uni.

Les chiffres publiés par le gouvernement ne tiennent pas compte des décès survenus dans les maisons de repos, foyer, dans des hospices de bienfaisance ou d’autres centres communautaires.

Les décès survenus à ces endroits sont enregistrés séparément par l’Office des statistiques nationales, sur la base des certificats de décès. Chaque mardi, le nombre hebdomadaire de décès hors des hôpitaux est publié.

La semaine dernière, ce nombre a indiqué qu’il y avait au moins 1662 morts, jusqu’au 10 avril.

Au-dessus des attentes

Le 17 mars, Sir Patrick a déclaré aux parlementaires que “l’espoir” était de maintenir le nombre de morts au Royaume-Uni en dessous de 20 000. À cette époque, le nombre de décès dans les hôpitaux était de 71.

Stephen Powis, directeur médical du National Health Service (NHS) du Royaume-Uni, a fait écho à cet objectif et a déclaré que le Royaume-Uni «aurait très bien dans cette pandémie »si les décès restaient en dessous de 20 000.

Lors du briefing de samedi, Powis a déclaré que c’était un “Jour très triste pour la nation”.



Au Royaume-Uni, on espérait que moins de 20 000 personnes mourraient. LA PRESSE / .

Interrogé sur ses commentaires et ceux de Sir Patrick sur le fait de rester en dessous des 20 000 morts, Powis a déclaré: “Ce sur quoi nous insistions, c’est qu’il s’agit d’un nouveau virus, une pandémie mondiale, une crise sanitaire mondiale cela arrive une fois par siècle et ça allait être un énorme défi. “

“Malheureusement, ce Ce n’est pas quelque chose que nous surmonterons dans les semaines à venir.

Un point de repère sinistre

Analyse de Nick Triggle, correspondant santé BBC

Le fait que le Royaume-Uni ait dépassé le sombre seuil de 20 000 décès en moins de deux mois est une tragédie pour les familles touchées et un préoccupation pour le reste du pays.

Il y a des signes forts, au moins dans les hôpitaux, que point de pointe des décès.



Le premier décès de covid-19 au Royaume-Uni a été enregistré début mars. LA PRESSE / .

Le fait que cela se soit produit sans que le service de santé ait débordé, comme cela s’est produit en Italie, c’est au moins une bonne nouvelle.

Cependant, les décès dans les maisons de soins infirmiers, qui ne sont pas inclus dans les chiffres quotidiens du gouvernement, sont augmente rapidement et il pourrait être très difficile de les contrôler.

Si ces décès étaient inclus dans les chiffres du gouvernement, la barre des 20 000 morts houvert dépassé il y a quelque temps.



BBC