Le secteur aérien souffrira au moins jusqu’en 2023

Le secteur du transport aérien, l’un des plus touchés par la crise provoquée par la pandémie de Covid-19, devrait souffrir impacts négatifs sur votre chaîne au moins jusqu’à la fin de 2023, selon le cabinet de conseil Bain & Company. Aujourd’hui, la majeure partie de la flotte mondiale d’avions est au point mort à cause des fermetures de frontières et des mesures de la distance sociale.

Selon l’étude Bain, les constructeurs d’avions devraient connaître une baisse significative de leur production au cours des cinq prochaines années. Dans le cas des compagnies aériennes, la demande mondiale ne devrait retrouver son niveau d’avant le coronavirus qu’à la mi-2022, la crise étant modérée.

Pour les constructeurs, le cabinet de conseil prévoit une situation plus difficile dans le segment des gros porteurs (à deux couloirs), qui devrait retrouver son niveau d’avant crise en décembre 2023. Parmi les petits avions (corridor unique), la projection il se remet de novembre 2021.

Jusqu’à présent, Airbus, par exemple, a réduit sa production d’un tiers. Selon l’entreprise, il n’est pas possible de dire quand le niveau pré-covid-19 reprendra. La société reconnaît que le segment des gros porteurs souffrira davantage, mais rappelle que les modèles de corridor et à rayonnement international, segment dans lequel elle est leader, devraient récupérer plus rapidement.

L’étude du cabinet souligne également qu’avec la crise, 35% de la flotte mondiale d’avions devraient encore être arrêtés à la fin de cette année, et que l’annulation des commandes d’avions pourrait atteindre 20% même si les gouvernements aident les compagnies aériennes. Gol, par exemple, a annoncé la semaine dernière que, au milieu d’une négociation avec Boeing pour compenser le retard de livraison des 737 MAX, il avait réduit ses commandes de 129 à 95.

Bain & Company indique également que le nouveau scénario économique favorisera la maintenance des anciens avions sur le marché, endommageant des sociétés telles que Embraer, Boeing et Airbus. L’avionneur brésilien est l’un de ceux qui ont récemment lancé une nouvelle famille d’avions dont le principal avantage est de dépenser moins de carburant. Le problème, selon Bain, est que les avions plus économiques ne sont plus aussi attrayants pour les compagnies aériennes lorsque les prix du pétrole baissent, comme ils le sont maintenant.

Un autre facteur qui ne favorise pas actuellement les constructeurs est que le nombre d’avions disponibles sur le marché secondaire devrait augmenter. Cela rendra les prix des jets d’occasion plus avantageux par rapport aux nouveaux.

Moins pessimiste que Bain, la banque UBS prévoit cette année une baisse de 16% de la production de Boeing et d’Airbus. L’Américain devrait fabriquer 490 unités, tandis que l’Européen, 860, rappelle le rapport de la banque. UBS prévoit toutefois que les anciennes estimations de production qu’elle avait pour le secteur ne seront atteintes qu’en 2023.

Demande par vol

Pour les compagnies aériennes, Bain conçoit un scénario aussi complexe que pour les constructeurs. La baisse de la demande mondiale de vols devrait atteindre 70% en juin et rester entre 40% et 55% cette année. Ce chiffre est conforme aux estimations de l’International Air Transport Association (IATA), qui prévoit une baisse de 55% des revenus passagers.

Dans le cas des compagnies aériennes opérant en Amérique latine, Bain s’attend à ce que la demande de vols intérieurs ne revienne au niveau qu’elle avait avant la crise qu’au début du deuxième semestre 2022. Pour les vols internationaux, cela ne se produira pas avant juin 2024. .

Selon André Castellini, partenaire du cabinet de conseil, outre les impacts de la crise économique et la fermeture des frontières, les changements d’habitudes de consommation devraient réduire la demande de vols à l’avenir. “Le segment des entreprises devrait devenir plus restrictif pour les voyages après avoir connu une utilisation accrue des vidéoconférences”, explique-t-il.

Le consultant donne l’exemple de l’entreprise elle-même. Aujourd’hui, lorsque des professionnels sont recrutés à l’étranger, un employé se rend sur place pour faire la sélection. “Cela devrait changer. Peut-être que la première phase sera la vidéo.”

Ce scénario de reprise à partir du second semestre 2022 considère que la crise sera modérée. Si elle se poursuit et que les changements d’habitudes de consommation sont très profonds, la reprise aurait lieu encore plus tard.

Le président de l’Association brésilienne des compagnies aériennes (Abear), Eduardo Sanovicz, a cependant déclaré qu’il n’était pas possible de prédire quand la reprise devrait se produire, étant donné que le dollar et le carburant sont très volatils. Il dit également qu’il n’est pas possible de savoir quel sera le comportement des gens lorsque le pire de la crise sera passé. “Je peux seulement dire que le secteur se redressera, au fur et à mesure des spéculations”.

Jusqu’à présent, la demande intérieure au Brésil a chuté de 90%, tandis que la demande internationale, près de 100%.

