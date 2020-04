Le traçage génétique et la «grippe rare» font progresser la circulation du coronavirus en Espagne

Il y a tout juste un mois, le Dr Fernando González-Candelas, un pionnier dans le séquençage du génome du coronavirus à Valence, a averti dans Newtral.es: “Nous avons vu au moins deux entrées de SARS-CoV-2 dans notre communauté.” Aujourd’hui, nous savons qu’il n’y en a pas moins de 15 dans toute l’Espagne. Il y avait beaucoup de «zéro patient». Ce qui revient à dire non.

La branche ancestrale du coronavirus «espagnol» se trouve à Shanghai, chez une personne analysée le 1er février, et qui a dû être infectée plusieurs jours auparavant.

Cela nous donne déjà des indices que depuis le milieu du mois, le virus doit avoir été circulant sans être détecté par l’Espagne, selon la conclusion d’une étude préliminaire publiée dans un projet par des chercheurs de l’Institut de Santé Carlos III et de l’Hôpital Clinique de Barcelone.

Le co-auteur de l’étude José Alcamí (ISCIII) explique “le SARS-CoV-2 avait plusieurs entrées en Espagne” comme on le voit dans le 28 premiers génomes du virus analysé. Les échantillons ont été prélevés dans les hôpitaux de La Paz, Ramón y Cajal et 12 de Octubre (Madrid), Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalousie, Galice et Pays Basque, en plus du premier Valence.

L’étude a réalisé des analyses phylogénétiques et phylodynamiques pour estimer l’origine temporelle et géographique la plus probable des différents clades ou groupes génétiques similaires qui marquent l’évolution biologique d’un organisme. Autrement dit, comment le pathogène change ou mute.

Au moins deux de ces entrées de virus ont entraîné «l’apparition de conglomérats transmis localement, avec la diffusion ultérieure de l’un d’entre eux dans au moins six autres pays », souligne l’étude, dans l’attente de l’examen d’autres collègues experts.

Coronavirus camouflé dans la grippe de février

L’origine de ces clades, selon les recherches, est estimée en Espagne autour de 14 et 18 février de 2020, respectivement, “avec une ascendance possible” de l’un d’eux dans le cas de Shanghai.

Cela correspond à une autre perspective: la clinique. Si, comme l’explique González-Candelas, “le séquençage génétique nous offre l’évolution de l’épidémie du point de vue du virus”, les cas qui parviennent aux hôpitaux nous le proposent du point de vue sanitaire.

Évolution de l’épidémie de grippe en Espagne 2019-20 | CVE ISCIII

L’Institut de santé Carlos III est également en charge du suivi des épidémies annuelles de grippe. Collectez des données de tous les hôpitaux et préparez des rapports d’étape hebdomadaires. En règle générale, au-delà de 50 cas pour 100 000 habitants, il a été considéré que nous sommes dans le seuil épidémique.

Cette année, pour ainsi dire, «C’était difficile» de sortir de là. Bien que la courbe des cas ne soit jamais symétrique, il est frappant de constater que cette année n’a pas été abandonnée avant la huitième semaine de 2020 et après un aplatissement en descente.

Cela pourrait suggérer qu’un certain nombre de ces cas de grippe diagnostiquent des cas masqués de COVID-19. Quelque chose qui met également en garde contre un travail centré sur la Catalogne et signé par le pharmacoépidémiologiste Daniel Prieto-Alhambra (Université d’Oxford) selon lequel, entre 1800 et 14000 cas avaient été diagnostiqués comme grippaux et étaient des coronavirus, selon la prépublication.

Plusieurs travaux préliminaires attribuent les excès de «grippe» enregistrés à des cas non diagnostiqués de COVID-19, à la fois en Catalogne, aux États-Unis et en Chine.

Une telle conclusion a été tirée par une équipe chinoise qui a observé que la grippe de janvier avait commencé à tirer étrangement parmi la population âgée des hôpitaux de Wuhan.

Selon sa thèse, défendue dans Nature Microbiology, le virus devait avoir circulé beaucoup plus tôt que prévu. Ils ont détecté 9 cas de COVID-19 parmi les échantillons de grippe du début janvier qui n’étaient pas tels, c’est-à-dire qu’ils n’avaient pas de virus de la grippe, mais le SRAS-CoV-2, qui était passé inaperçu.

Les quelque 1600 séquences connues proviennent d’un ancêtre commun remontant à Wuhan fin novembre 2019.

Interrogé à ce sujet, le chef du CCAES Fernando Simón a souligné que “si nous combinons les informations sur l’évolution génétique du virus avec les informations épidémiologiques, nous savons que l’augmentation significative de l’épidémie au cours de la deuxième semaine de mars est due aux transmissions et les infections survenues au cours de la dernière semaine de février “, a-t-il expliqué.

L’augmentation de l’épidémie au cours de la deuxième semaine de mars est due aux transmissions survenues au cours de la dernière semaine de février Fernando Simón, CCAES

Cela, a déclaré Simón, est “cohérent” avec l’étude, mais n’implique pas nécessairement que ce virus était celui qui a circulé en Espagne à l’époque. Cependant, il a reconnu ce jeudi “qu’il est possible” et “très sûr” qu’en Espagne, il y aurait eu des cas asymptomatiques de coronavirus non détectés par les autorités sanitaires.

Le fait qu’ils aient été infectés en Espagne par les trois clades – qui sont des variantes du coronavirus qui se ressemblent, explique Alcamí – signifie que, “au moins, il y a eu trois entrées différentes parce qu’elles sont très différentes”.

Ces trois clades ont des séquences de type virus détectées en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, aux Pays-Bas et en Norvège, ce qui nous renseigne sur la propagation des différents clades de coronavirus à travers l’Europe, ajoute-t-il.

Le président de la Société espagnole de virologie, Albert Bosch, estime que le coronavirus SARS-CoV-2 “circule probablement parmi nous depuis longtemps masqué par la coïncidence avec la saison de la grippe”, car, selon lui, “il y a une proportion aussi élevé dans les cas asymptomatiques comme étant un virus récent ».

Ce n’était pas seulement Atalanta-Valencia

Quant à la transmission, l’étude montre qu’elle peut être due à des personnes venues de l’étranger, mais aussi à des personnes qui étaient en contact avec d’autres qui avaient été hors du pays, et il cite en exemple le match de football au milieu de Février entre Atalanta et Valence, ont joué à Milan. En fait, il n’y a pas de données génétiques claires pour l’Italie.

Alacamí explique le cas de deux personnes âgées de la Communauté de Valence qui sont décédées d’une pneumonie en février et qui ont confirmé plus tard qu’elles avaient le COVID-19.

“C’est-à-dire”, explique l’expert, “que les premiers cas n’ont pas été détectés, car Ils étaient trop peu nombreux ou il n’y avait aucun soupçon. Nous le savons maintenant. “

L’étude suggère également qu’en Espagne, le coronavirus pourrait se propager aux États-Unis, aux Pays-Bas, au Chili, au Brésil, en Géorgie et en France. “C’est un peu la dynamique des épidémies, nous sommes la source et la destination de l’infection”, a ajouté Alcamí, dans des déclarations à Eph.

Partout dans le monde, les coronavirus des patients de chaque pays sont en cours de séquençage, données qui sont incluses dans une grande base de données qui nous permet de retracer le parcours de chaque virus. “Si j’ai un virus d’une personne à Madrid, je peux dire s’il est venu d’Italie, de Chine ou d’Allemagne.”

De plus, le temps peut être retracé parce que le virus d’origine a une séquence dans son ARN qui, en se multipliant et en passant à d’autres personnes, produit des mutations. Pour le moment, aucun ne permet de déduire qu’il évolue pour le pire “Du point de vue pathologique ou épidémiologique”.

Selon González-Candelas, “ce virus à ARN mute mille fois moins que celui de la grippe ou du VIH”. C’est, en principe, une bonne nouvelle, car cela facilite la recherche d’un vaccin durable. “Pourtant, il est beaucoup plus rapide qu’un autre de son genre.”