Le Washington Post n’a pas confirmé l’origine du patient zéro du coronavirus

Un message viral sur WhatsApp et Facebook assure que le Washington Post a confirmé l’origine du patient zéro coronavirus et qu’il était un employé du “célèbre laboratoire de virologie” de la ville chinoise de Wuhan. Cependant, le journal américain n’a publié aucune enquête qui affirme une telle chose, mais une chronique d’opinion de Josh Rogin basée sur un câble, un type de communication entre les autorités diplomatiques, de 2018. Dans ces communications, des experts nord-américains avaient mis en garde contre carences en laboratoire.

“Les câbles ont alimenté le débat au sein du gouvernement américain sur la question de savoir si ce laboratoire ou tout autre laboratoire de Wuhan était la source du virus, bien que aucune preuve concluante pour le moment à cet égard », explique le chroniqueur dans le premier paragraphe, qui couvre les questions de politique étrangère et de sécurité nationale. L’origine de la nouvelle souche de coronavirus n’est pas encore entièrement comprise, mais la plupart des scientifiques pensent qu’elle se trouve dans la faune.

L’article, qui mentionne la visite de fonctionnaires de l’ambassade américaine en Chine à l’Institut de virologie de Wuhan, a été publié le 14 avril en anglais. A aucun moment, il n’est question d’un «patient zéro» ou que l’origine de la pandémie est un travailleur dans ces laboratoires. En outre, le éditeur d’opinion en espagnol Du Washington Post, Mael Vallejo, a nié dans un post sur Facebook que la chronique du journal affirme que le patient zéro a quitté le laboratoire.

Le message viral cite également Bret Baier, présentateur de Fox News, une chaîne sur laquelle le leader américain intervient généralement régulièrement. Cette chaîne fait écho à l’article du Washington Post et à la théorie selon laquelle le virus est sorti du laboratoire de Wuhan. Sur le portail, un article cite des sources de renseignement mais de manière anonyme. De plus, ils reconnaissent qu’il ne s’agit que d’une théorie et affirment qu’il existe une enquête ouverte.

Le magazine Lancet a publié le 19 février une déclaration dans laquelle des scientifiques de plusieurs pays condamnaient “les théories du complot qui suggèrent que COVID-19 n’a pas d’origine naturelle”. Dans le texte, il est rappelé que grâce à la collaboration scientifique internationale, les génomes de l’agent causal ont été publiés et analysés, concluant ainsi “de manière écrasante” que le coronavirus actuel est originaire de la faune sauvage comme tant d’autres pathogènes émergents.

Certaines voix de la communauté scientifique ont réagi à la chronique du Washington Post et à l’intervention de Bret Baier sur Fox News. La théorie selon laquelle le SRAS-CoV-2 provient de ce laboratoire s’est répandue, entre autres raisons, car ils fonctionnent avec des virus similaires, en particulier une souche appelée RaTG13. Dans un article à El País, Université de Californie, le généticien de Berkeley Rasmus Nielsen rappelle que le virus de la chauve-souris étudié dans le laboratoire de Wuhan et le coronavirus actuel ressemblent “plus ou moins à une personne et à un porc” ». El País cite également le virologue australien Edward Holmes, qui a rappelé jeudi dans un communiqué “qu’il n’y a aucune preuve que le SRAS-CoV-2, qui provoque le COVID-19 chez l’homme, provienne d’un laboratoire de Wuhan”.

Chez Newtral.es, nous avions contacté James Leduc, directeur du Galveston National Laboratory de l’Université du Texas, qui a collaboré avec le laboratoire de Wuhan. Comme l’explique l’institut américain sur son site Web, il a dispensé une formation sur la sécurité en laboratoire à des scientifiques et du personnel d’exploitation dans plus de 70 pays, dont la Chine et le Wuhan Institute of Virology. “C’est hautement improbable”, a-t-il répondu, interrogé sur la possibilité que le virus se soit “échappé” du laboratoire. “Toutes les informations dont nous disposons jusqu’à présent sont compatibles avec un virus qui sort de la nature et infecte les humains, et la transmission a donc commencé. C’est l’explication la plus logique et scientifiquement défendable », a-t-il assuré.

Sources

Le Département d’État avait mis en garde contre les problèmes liés aux expériences sur les coronavirus dans l’État de Wuhan, Washington Post, 18/04/2020 à l’appui des scientifiques, des professionnels de la santé publique et des professionnels de la santé de la Chine combattant le COVID-19, The Lancet, 19/02/2019 2020 Le coronavirus est-il sorti d’un laboratoire? La science répond aux théories du complot, El País, État du 17/04/2020 du professeur Edward Holmes sur le virus SARS-CoV-2, Université de Sydney, 16/04/2020 The Galveston National Lab et Wuhan Institute of Virology, Des sources pensent que l’épidémie de coronavirus est née dans le laboratoire de Wuhan dans le cadre des efforts de la Chine pour concurrencer les États-Unis, Fox News, 16/04/2020