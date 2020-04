L’économie mexicaine connaît sa pire chute en février depuis la fin de 2009

L’indicateur mondial de l’activité économique baisse de 1,6% par rapport à février 2019; La construction connaît sa plus forte baisse depuis 2001.

Par Francisco Rivera

L’économie mexicaine s’est contractée de 1,6% en février par rapport au même mois de 2019, sa pire baisse au rythme annuel depuis novembre 2009.

L’Institut national de statistique et de géographie (Inegi) a publié ce vendredi l’indicateur mondial de l’activité économique (IGAE), un outil qui mesure mensuellement l’évolution de l’économie du pays.

Au sein de l’indicateur, les activités primaires ou agricoles ont baissé de 8,3%, la plus forte contraction depuis mars 2013, selon les données désaisonnalisées disponibles sur le site internet de l’institut.

Alors que les activités secondaires ou industrielles, l’un des moteurs de l’économie, reculent de 3,5% et tournent 17 mois avec des baisses à un rythme annuel. De plus, il s’agit de la plus grande catastrophe depuis octobre 2009.

Dans les activités industrielles, la construction s’est contractée de 9,5%, la baisse la plus prononcée depuis juin 2001.

Parallèlement, les activités tertiaires ou de services ont baissé de 0,3% et ont totalisé deux mois avec des contractions au rythme annuel.

Et comment s’est déroulée janvier?

L’économie mesurée par l’IGAE a baissé de 0,2% en février par rapport au mois précédent, après des stagnations en janvier et décembre.

À l’intérieur des terres, les activités primaires ont reculé de 5,7%, la plus forte contraction depuis février 2017.

Parallèlement, les activités secondaires ont diminué de 0,6%, après une progression de 0,3% en janvier, tandis que les activités tertiaires ont progressé de 0,1%, après des contractions en janvier et décembre.

Pour la zone d’analyse du groupe Monex, les données IGAE de ce vendredi réaffirment les perspectives négatives de l’économie mexicaine au premier trimestre 2020 au milieu de l’impact du nouveau coronavirus.

“A partir de mars, les chutes seront accélérées et concentrées dans le secteur tertiaire, qui est le seul qui conserve jusqu’à présent des taux positifs”, a-t-il déclaré dans un rapport à ses clients.

La firme financière a maintenu ses prévisions selon lesquelles l’économie devrait se contracter de -6,5% tout au long de 2020, avec une lente reprise après l’éventualité de COVID-19.

L’Inegi publiera le 30 avril les données préliminaires sur l’évolution de l’économie au premier trimestre. Le chiffre définitif sera connu le 26 mai.

Le Mexique ne sera pas étranger à l’impact négatif du nouveau coronavirus attendu dans la plupart des pays.

Le Trésor n’exclut pas que la chute de l’économie en 2020 atteigne 4%.

La dernière enquête Citibanamex auprès des analystes montre que le consensus prévoit une contraction de 6,7%, tandis que la dernière enquête Banco de México également auprès des analystes prévoit une baisse de l’économie de 3,50%.

En 2019, le produit intérieur brut s’est contracté de 0,1%, la première baisse en 10 ans.

