L’Eglise critique le gouvernement italien pour ne pas autoriser les masses

La Conférence épiscopale italienne (CEI) a critiqué le gouvernement du Premier ministre Giuseppe Conte pour avoir omis de libérer les masses et autres célébrations religieuses dans le pays au 4 mai.

Dans un discours dimanche dernier (26), Conte a annoncé que, la semaine prochaine, la réouverture des parcs et des funérailles serait autorisée, mais il a maintenu le veto aux masses pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus (Sars-CoV-2 ), frustrant l’Église catholique.

“Les évêques italiens ne peuvent pas accepter l’engagement à l’exercice de la liberté de culte. Il doit être clair pour tous que l’engagement au service des pauvres, si important dans cette situation d’urgence, est né d’une foi qui doit être nourrie de ses sources, en particulier la vie sacramentelle “, précise un communiqué de la CEI.

Dans la note, les évêques italiens affirment que l’Église a accepté “avec souffrance” les limitations imposées par le gouvernement pour lutter contre la pandémie, mais exige de reprendre son “action pastorale” lorsque commence l’étape de relâchement des normes d’isolement social.

Toujours selon la CEI, la décision de maintenir le veto aux masses est “arbitraire”. En réponse, le gouvernement Conte a déclaré qu’il étudierait dans les prochains jours un protocole qui permettrait aux églises de rouvrir «en toute sécurité».

La décision du Premier ministre fait l’objet de critiques même au sein du gouvernement. La ministre de la Famille Elena Bonetti a déclaré qu’il était “incompréhensible” de ne pas autoriser le retour des célébrations religieuses – Bonetti est un allié de l’ancien Premier ministre et du sénateur Matteo Renzi, la principale voix dissonante de la base alliée.

Malgré cela, le comité scientifique qui conseille le gouvernement dans la pandémie a dit qu’il y avait encore des “critiques” à résoudre avant de permettre aux croyants de se retrouver dans les églises, comme la proximité lors de l’Eucharistie.

“Comme il n’est toujours pas possible de prévoir l’impact de la réouverture partielle et de l’assouplissement des mesures actuellement en vigueur dans la dynamique épidémique, le comité estime qu’il est prématuré d’autoriser la participation des fidèles aux événements religieux”, a déclaré l’organe.

Ce même comité prévoit que la réouverture des masses pourrait commencer le 25 mai. À ce jour, le nouveau coronavirus a infecté environ 200 000 personnes en Italie et a tué plus de 26 000 personnes.

Voir aussi:

Coronavirus: comment éviter la désinformation au milieu de l’infodémie Covid-19