L’entraîneur de Serena annonce un tournoi de tennis débutant en mai

Entraîneur de Serena Williams, Patrick Mouratoglou, a annoncé ce samedi que son académie de tennis accueillera un tournoi dans le sport à partir de mai. La compétition se déroulera sur cinq week-ends et donnera aux joueurs la chance de retourner sur les courts pendant la pandémie de Covid-19.

L’édition inaugurale de Affrontement de tennis ultime se déroulera à Nice, dans le sud de la France, et sans la présence d’un public. L’événement respectera les exigences de distance physique pour assurer la sécurité des joueurs, des entraîneurs et d’un nombre limité d’officiels de compétition.

Le tournoi débutera le week-end des 16 et 17 mai, avec dix matchs joués. La compétition s’étalant sur cinq semaines, il y aura au total 50 duels entre mai et juin.

L’Australien Alexei Popyrin, 103e au classement ATP et le Belge David Goffin, 10e mondial, disputeront le match d’ouverture. La liste complète des joueurs sera annoncée prochainement par les organisateurs.

Les fans pourront entendre les conversations entre les joueurs et les entraîneurs. “Les fans qui regardent à la maison se sentiront plus proches que jamais des stars du tennis grâce à notre manière engageante”, a déclaré Alex Popyrin, père du joueur de tennis australien et cofondateur de la ligue indépendante.

La saison de tennis a été suspendue en mars en raison de l’épidémie de coronavirus, qui a infecté 2,2 millions de personnes et a déjà causé plus de 154 000 décès. Les compétitions continueront d’être interrompues au moins jusqu’à la mi-juillet.

