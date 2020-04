L’entraîneur qui a lancé CR7 au Sporting dit qu’il a eu des “ problèmes ” par une déclaration sur l’as

L’entraîneur qui a lancé Cristiano Ronaldo dans l’équipe principale du Sporting, Laszlo Bölöni a révélé qu’il avait des “problèmes” quand il a dit que l’as portugais serait meilleur que Figo et Eusébio. Dans une interview avec «Marca», il a expliqué ce qui s’était passé.

Cristiano Ronaldo a commencé sa carrière professionnelle au Sporting (Photo: Divulgation)

– Pour moi, ce n’était pas une surprise. Je ne savais pas que j’allais être l’un des meilleurs de l’histoire, mais je savais que sans blessure, je serais un très bon joueur. À cette époque, on m’a demandé dans une interview, et j’ai dit qu’il allait vaincre Figo et même Eusébio. Ces mots m’ont posé des problèmes, car ils sont des dieux au Portugal et comparent un jeune homme avec des dieux. Ronaldo a cependant démontré que j’avais raison – a-t-il dit.

Il a dit quand il est allé voir Cristiano dans l’équipe des jeunes et lui a demandé de monter dans l’équipe principale bientôt.

– Je suis allé voir le joueur chez les jeunes et je lui ai demandé de venir dans la première équipe bientôt, car il avait un bon physique, il était rapide et avait une grande technique. Quand je l’ai vu en action, j’ai décidé de ne plus jouer dans les équipes inférieures. C’était une chose exceptionnelle. Il avait une maturité inhabituelle pour une personne de 16 ou 17 ans.

Interrogé sur la durée de vie des Portugais, Bölöni a répondu que personne ne pouvait le dire.

– Personne ne peut dire combien de temps ils joueront. Il a une qualité qui est sa mentalité, celle d’un marqueur. Il est très fort et en veut toujours plus. C’est un gars qui travaille très dur, il a un physique privilégié. Si vous n’êtes pas blessé, je pense que vous pouvez jouer encore plusieurs années.

