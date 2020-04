les 3 leçons laissées par la deuxième vague d’infections covid-19 sur l’île d’Hokkaido

Il y a tout juste un mois, Hokkaido, la deuxième plus grande île du Japon, était considérée comme une réussite pour le confinement, la détection et l’isolement du coronavirus.

Cependant, les nouvelles qui en viennent maintenant ne sont pas si bonnes.

La région connaît une deuxième vague d’infections confirmées depuis cette semaine et a de nouveau été à l’honneur le déclenchement de la pandémie.

Fin février, ce territoire de plus de cinq millions d’habitants a été le premier à déclarer l’état d’urgence sur le sol japonais en raison de covid-19.

Les écoles ont été fermées, les réunions à grande échelle ont été annulées et les voisins ont été encouragés à rester chez eux.

Le gouvernement local a pourchassé le virus avec détermination, traquant et isolant agressivement toute personne qui avait été en contact avec les personnes infectées.

La politique a fonctionné et à la mi-mars, le nombre de nouveaux cas a été réduit à un ou deux par jour.

Le 19 mars, l’état d’urgence a été levé et, début avril, les écoles ont rouvert.

Cependant, à peine 26 jours après la levée progressive des restrictions, il a été décrété à nouveau la quarantaine à Hokkaido.



Le gouverneur d’Hokkaido a déclaré l’état d’urgence le 28 février.

Il convient de noter que les autorités locales ont agi indépendamment du gouvernement central, qui a placé Tokyo, Osaka et cinq autres régions dans un état d’urgence la semaine dernière. La déclaration au niveau national a eu lieu ce jeudi.

La semaine dernière, Hokkaido a enregistré 135 nouveaux cas confirmés de covid-19.

Contrairement à la première épidémie de février, rien n’indique que le virus ait été réimporté de l’extérieur du Japon.

Aucune des nouvelles infections n’est étrangère et les personnes touchées n’ont pas voyagé hors du Japon au cours du dernier mois.

Trois leçons

Qu’est-ce que cela nous apprend sur la gestion de l’épidémie de virus à Hokkaido?

Il y a au moins trois leçons.

Tout d’abord, vous pouvez maîtriser l’épidémie si vous le détectez tôt.

“Il est relativement facile de délimiter des groupes de personnes infectées, de surveiller et d’isoler”, explique le professeur Kenji Shibuya, du King’s College de Londres.

L’expert soutient que les autorités japonaises ont réussi dans leur démarche de contrôle de l’agglomération.



L’économie d’Hokkaido dépend fortement du tourisme.

“Le Japon était dans la phase initiale de l’épidémie à l’époque, a été localisé et est devenu un succès“, Indique.

En ce sens, Hokkaido présente une certaine similitude avec ce qui s’est passé dans la ville sud-coréenne de Daegu.

Là, une importante épidémie déclenchée au sein d’un groupe de sectes religieuses a été agressivement suivie. Les personnes infectées ont été isolées et le foyer de contagion a été supprimé.

Cependant, la deuxième leçon que Hokkaido nous laisse est beaucoup moins rassurante.

Après l’épidémie de Daegu, le gouvernement sud-coréen a lancé un vaste programme de tests pour tenter de suivre l’épidémie. Le Japon a fait le contraire.

Même maintenant, plus de trois mois après que le Japon a enregistré son premier cas, des projections de contagion c’était faitaron à un petit pourcentage de la population.



L’île japonaise a dû rétablir la quarantaine moins d’un mois après la levée des restrictions.

Initialement, le gouvernement a affirmé que les tests à grande échelle étaient un «gaspillage de ressources», mais ces dernières semaines, il a changé de ton et a annoncé que les tests augmenteraient.

Cependant, cela a été un processus lent.

Premièrement, le ministère japonais de la Santé a déclaré qu’il existe un danger que les hôpitaux soient submergés par le nombre de personnes dont le test est positif, mais ils ne présentent que des “symptômes mineurs”.

En outre, les examens au Japon sont la responsabilité des centres de santé locaux et non du gouvernement national.

Et certains de ces établissements n’ont tout simplement pas le personnel ou l’équipement pour effectuer des tests à grande échelle.

Pour aggraver les choses, les lignes sans frais ont été dépassées par le nombre de personnes cherchant des informations et obtenir une référence à un médecin est un problème.

Cette combinaison de facteurs signifie que les autorités japonaises n’ont pas une idée claire de la façon dont le virus se déplace dans sa population, explique le professeur Shibuya.



.

«Nous sommes au milieu de la phase explosive de l’épidémie“Il ajoute.

«La principale leçon à tirer d’Hokkaido est que même si le confinement a réussi la première fois, il est difficile d’isoler et de maintenir la serrure pendant une longue période. À moins que la couverture des tests ne soit étendue, il est difficile d’identifier la transmission communautaire et la transmission hospitalière », explique-t-il.

La troisième leçon à long terme

Il y a une troisième leçon, et c’est que cette “nouvelle réalité” durera beaucoup plus longtemps que ce que la plupart des gens attendent.

Hokkaido a dû réimposer les restrictions, bien que la version japonaise du “bloc” au covid-19 soit beaucoup plus douce que la taxe dans d’autres pays.

La plupart des gens continuent de travailler. Les écoles peuvent être fermées, mais les magasins et même les bars restent ouverts.

Kenji Shibuya pense que sans mesures plus sévères, le Japon a peu d’espoir de contrôler cette soi-disant “deuxième vague” d’infections qui s’est produite non seulement à Hokkaido, mais à travers le pays.



. La deuxième vague de contagion a affecté non seulement Hokkaido, mais tout le pays.

Une autre leçon clé, dit l’interviewé, est que “même si le confinement local réussit, mais qu’il y a transmission dans d’autres parties du pays, tant que les gens se déplacent, il est difficile de garder une zone exempte de virus”, conclut-il.

L’économie

Même avec des restrictions plus douces que celles prises ailleurs, l’économie d’Hokkaido souffre déjà considérablement.

L’île dépend fortement du tourisme et le Japon a interdit les voyages en provenance des États-Unis, de l’Europe et de la plupart des pays asiatiques.

Un ami qui possède un bar dans la ville de Chitose, sur l’île, a été contraint de le fermer et de licencier son personnel.

Plus au nord, dans la ville d’Asahikawa, Naoki Tamura, qui possède également un bar, a déclaré qu’elle le maintenait ouvert mais n’avait presque pas de clients. Recevez une ou deux personnes par nuit.

«Il y avait autrefois beaucoup de touristes en provenance de Chine et d’Asie du Sud-Est, et ils ont complètement disparu. Désormais, aucune langue étrangère n’est parlée dans la rue. Les plus petits lieux d’hébergement doivent fermer. Les entreprises touristiques souffrent vraiment », regrette-t-il.

Le nouvel état d’urgence à Hokkaido prendra officiellement fin le 6 mai à la fin des vacances “Golden Week” au Japon.

Bien qu’un responsable du gouvernement local travaillant sur la suppression des épidémies à Hokkaido ait déjà annoncé que les mesures de restriction pourront rester en place beaucoup plus longtemps en raison de cette deuxième vague.

«Nous pensons que nous devons continuer à faire la même chose. L’objectif est de minimiser les contacts entre les gens pour arrêter la propagation du virus “, a-t-il déclaré.

Combien de temps cela peut-il signifier?

“Jusqu’à ce que nous trouvions un vaccin, nous devons continuer d’essayer d’arrêter l’expansion.”