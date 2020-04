Les autorités de l’hôpital de Chinandega prennent des mesures extrêmes et isolent les patients. Les membres de la famille sont mécontents

La confirmation présumée d’un cas de Covid-19 a poussé les autorités de l’hôpital général d’Espagne à Chinandega à évacuer plusieurs patients et à expulser leurs proches de l’endroit.

Les autorités ont ordonné le déplacement des patients et pris des mesures extrêmes pour se protéger contre la contagion. Les proches ont été informés qu’ils ne pourront plus être près d’eux dans les chambres et que les cas dans lesquels l’état de santé serait évalué.

Selon un parent, ils ont appris que, sur ordre des médecins, ils devaient isoler la zone où un patient positif aurait été détecté. Cette décision a généré des frictions entre les membres de la famille et le personnel médical et de sécurité du centre. Les membres de la famille criaient pour la situation des patients. Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, une mère demande à entrer dans le lieu où elle “s’est isolée” car son fils y a été hospitalisé.

Un cas présumé de Covid-19 maintient en alerte des proches de l’hôpital de Chinandega. LA PRESSE / Saúl Martínez

Ils n’expliquent pas

Plusieurs membres de la famille ont demandé aux autorités de l’hôpital de leur dire clairement si les membres de leur famille étaient exposés au virus, mais il n’y a eu aucune réponse officielle. Comme le secret des autorités centrales du ministère de la Santé, personne n’explique rien aux personnes concernées.

Ce qui a déjà été établi, c’est que désormais l’admission dans la famille de patients que les autorités jugent inutiles sera évitée. Les restrictions commencent maintenant à partir de la porte d’entrée principale, où convergent la nourriture, les boissons gazeuses, les stands de vêtements et les chauffeurs de taxi à la recherche de passagers. Dans le cas de Covid-19, l’hermétisme demeure.