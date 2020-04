Les cas de coronavirus dans le monde dépassent 2,5 millions, le nombre aux États-Unis dépasse 800 000

Les infections à coronavirus enregistrées dans le monde ont augmenté à 2,5 millions mardi, selon un calcul de ., avec des cas aux États-Unis passant à 800 000.

Le chiffre comprend plus de 170 000 décès, dont les deux tiers sont signalés en Europe.

Il a fallu environ 75 jours pour que les 500 000 premiers cas soient signalés et seulement six jours pour que le dernier demi-million soit signalé.

Les 41 premiers cas ont été confirmés le 10 janvier, il y a un peu plus de trois mois, et les nouveaux cas se sont accélérés à plus de 70 000 par jour en avril.

Le nombre se compare à entre 3 et 5 millions de cas de maladies graves causées chaque année par le virus de la grippe saisonnière, selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Malgré le nombre croissant de cas dans la pandémie actuelle, certains signes indiquent que la propagation du coronavirus ralentit, de nombreux pays appliquant des mesures de blocus.

Début avril, le nombre total de cas a augmenté à un taux de 8% à 9% par jour et a depuis diminué entre 3% et 4% par jour la semaine dernière.

Plus de 1,1 million de cas ont été signalés en Europe, dont près de 400 000 cas en Italie et en Espagne, où plus de 10% des cas signalés ont été mortels.

L’Amérique du Nord représente un tiers de tous les cas, bien que la région ait jusqu’à présent signalé des taux de mortalité plus faibles. Aux États-Unis et au Canada, 5% des cas signalés ont été mortels.

Les cas en Amérique latine continuent de croître plus rapidement que dans d’autres régions et ont dépassé 100 000 au cours des dernières 24 heures.

En Chine, où le virus serait originaire, de nouveaux cas quotidiens sont tombés à moins de 20 par jour au cours des trois derniers jours et aucun nouveau décès n’a été signalé cette semaine.

