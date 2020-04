Les cas de coronavirus en Floride dépassent 25 200, avec 740 décès – . Miami (51)

Les cas de coronavirus en Floride ont frappé 25 269 samedi après 516 nouveaux positifs et 14 décès supplémentaires ont été signalés dans l’état, a rapporté le Florida Department of Health.

Miami-Dade compte 8966 cas et Broward 3833. Les deux comtés ont le plus grand nombre de personnes infectées dans l’État, où 740 personnes sont déjà décédées de COVID-19.

En outre, le comté de Palm Beach compte 2 125 cas positifs et Monroe 73. Au total, 3 680 personnes ont été hospitalisées dans l’État au cours de cette épidémie, ce qui ne signifie pas qu’elles sont toutes hospitalisées en ce moment.

Dans le centre et l’ouest de la Floride, le comté d’Orange rapporte 1 172 cas et le comté de Hillsborough un total de 943.

La ville de Miami a enregistré 5 418 cas, suivie de Hialeah avec 1 135, Hollywood avec 1 056, Fort Lauderdale avec 864, Orlando avec 863, Tampa avec 615, Miami Beach avec 614 et West Palm Beach avec 388.

Conférence du gouverneur Ron DeSantis 17 avril

“La réalisation de tests a été l’un de nos éléments les plus cruciaux de la stratégie de lutte contre Covid-19”, a déclaré Ron DeSantis, gouverneur de Floride, lors d’une conférence de presse organisée ce vendredi où il a annoncé l’ouverture de deux nouveaux centres d’analyse. du coronavirus dans le comté de Broward.

Cette fois, ce sera de personne à personne et non en mode libre-service ou service au volant. “Si vous avez des symptômes de Covid-19, vous pouvez vous rendre à pied dans ces deux nouveaux centres pour être examiné, peu importe où vous avez voyagé, vous pouvez également prendre rendez-vous”, a expliqué le gouverneur.

Les nouveaux centres d’analyse ouvriront samedi de 9 h à 18 h et seront à Fort Lauderdale à la Urban League située au 560 Northwest et 27th Avenue. Également à Pompano Beach au Mitchell Moore Park situé au 901 Northwest et 10th Street.

“Nous allons commencer à faire 200 tests par jour et voir comment nous faisons pour créer d’autres centres similaires à travers l’État comme le comté de Miami-Dade”, a déclaré DeSantis.

L’endroit sera contrôlé par des membres de la garde nationale ainsi que du personnel de santé afin d’établir que les règles de distance sociale de 6 pieds sont respectées, en plus des masques seront livrés aux patients.

«Nous apportons également d’énormes changements à nos systèmes pour stimuler l’économie de nos résidents, en améliorant nos systèmes de paie pour les milliers de demandeurs d’emploi. Nous avons plus de 2 000 personnes qui répondront aux appels. »

Le téléphone que vous pouvez appeler pour prendre rendez-vous dans ces deux nouveaux centres de test est le 954-412-7300.

Conférence du gouverneur Ron DeSantis, 16 avril

Il a discuté de nouveaux sites pour le test Covid-19 par le ministère de la Santé que toute personne présentant des symptômes peut consulter. Il a dit qu’il a un fonds pour ceux qui demandent des allocations de chômage et que les Floridiens recevront environ 600 $.

Le gouverneur a avoué avoir signé un décret exécutif supprimant la procédure de deux semaines pour recevoir des allocations de chômage.

De même, il a déclaré que l’État est prêt

pour faire face à une augmentation des hospitalisations

les hôpitaux. Il a annoncé que le nombre de cas dans l’État reste

stable.

Conférence du gouverneur Ron DeSantis le 15 avril

Le gouverneur Ron DeSantis a souligné que l’accent était toujours mis sur la poursuite de nombreux procès. Il a dit que la plupart des hospitalisations concernaient des personnes de plus de 65 ans et des problèmes de santé antérieurs.

Les moins de 65 hospitalisés sont parce qu’ils ont certaines conditions médicales antérieures.

Il a souligné qu’en Floride, ils ont fait en sorte que le système hospitalier ait toutes les conditions pour recevoir des patients nécessitant des hospitalisations avec plus de 22 000 lits disponibles dans l’État et que les hôpitaux ne seront pas submergés.

Il a également demandé aux gens de continuer à faire ce qu’ils font pour se distancier du contrôle social afin de garder le contrôle de l’épidémie.

Il a annoncé qu’il souhaitait former une équipe multidisciplinaire avec des gens du secteur privé et les différentes institutions pour développer un plan de réouverture de l’Etat.

Conférence du gouverneur Ron DeSantis le 14 avril

Le gouverneur a annoncé que les suppléments médicaux pour le personnel de santé étaient prêts à être livrés et a remercié le président Trump pour son aide.

Il a également déclaré qu’ils avaient commencé à faire plus de tests de Covid-19 dans les maisons de soins infirmiers pour les patients et les employés afin de prévenir la propagation de la contagion dans ces centres.

Dans le même temps, il a annoncé que plus de 200 000 tests de Covid-19 ont été effectués en Floride, suivant le modèle sud-coréen de faire autant de tests que possible, pour essayer de trouver autant de personnes que possible et ainsi pouvoir couper le réseau de contagion.

Il a souligné que les comtés les plus contagieux sont le sud de la Floride, où la disponibilité des lits d’hôpitaux dépasse 40%.

Conférence du gouverneur Ron DeSantis, 13 avril

Lors d’une comparution ce lundi, le gouverneur Ron DeSantis a discuté de plusieurs questions importantes. Il a souligné que de nouvelles mesures seront mises en œuvre, puisque plusieurs dizaines de cas de personnes âgées ont été présentés dans des centres de soins. Des mesures telles que la prise de température des personnes qui visitent ces centres. Il a dit que les personnes qui ont été exposées au virus ces derniers jours ont été strictement interdites de visiter une maison de soins infirmiers depuis le début de la crise.

Il a indiqué que l’agence d’État qui gère les centres pour personnes âgées a effectué plusieurs dizaines de visites pour s’assurer que les personnes âgées sont protégées et que ces mesures ont été approuvées par le CDC.

Quant aux tests de détection de virus, il a déclaré que lorsque vous voyez les chiffres pour la Floride par rapport au Texas et à la Californie, il considère que ce n’est pas un chiffre très élevé. Il a dit que la plupart des tests ont été effectués par des laboratoires privés.

Il a également déclaré qu’ils continuent de se concentrer sur le maintien du nombre de lits disponibles dans les hôpitaux de Floride et dans le sud de la Floride, où la majorité des cas de contagion sont concentrés.

Coinférence du gouverneur Ron DeSantis, 10 avril

La semaine dernière, le gouverneur avait déclaré que les autorités faisaient de leur mieux “pour élargir l’accès aux résultats dans les plus brefs délais. Nous avons travaillé avec les hôpitaux afin que tous les centres de Floride aient accès à l’équipement nécessaire”.

DeSantis a déclaré que les hôpitaux publics ont une capacité de 43% pour soigner les patients potentiels. Il a annoncé que dans l’état 1 des 140 Floridiens subissent des tests pour le coronavirus, dans le but d’empêcher la propagation du virus.

DeSantis a déclaré que la Floride recevra 2 millions de masques faciaux et 300 000 écrans faciaux, 350 000 gants, entre autres fournitures, pour les agents de santé. De même, des travaux sont en cours pour augmenter le nombre de lits de soins et le nombre de respirateurs.

En ce qui concerne le système éducatif, il a déclaré que le vice-président Mike Pence reconnaît la Floride comme le leader de l’enseignement à distance, qui fonctionne efficacement, avec un système de gestion virtuel qui a augmenté sa capacité de 2,7 millions d’étudiants et plus. 2 millions de parents et 700 000 enseignants ont les guides pédagogiques.

En ce qui concerne les mesures préventives contre le nouveau virus, certaines villes de Floride se joignent à la tendance de le rendre obligatoire pour les personnes qui travaillent dans des entreprises essentielles (les seules ouvertes) ou se consacrent à la livraison de nourriture et d’autres produits à leur domicile. couvert la bouche et le nez.

La mesure a déjà été adoptée par les comtés comptant le plus de cas dans l’État: Miami-Dade et Broward.

D’un autre côté, on a également appris que le Corps des ingénieurs de l’armée américaine transformera les installations récemment rénovées du Miami Beach Convention Center en hôpital, avec une date limite de livraison le 27 avril, bien qu’ils pensent qu’ils l’auront prêt une semaine avant.

Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a déclaré que 184 employés médicaux de la Garde nationale travailleront à l’hôpital, qui ouvrira ses portes avec 450 lits, dont 50 pour les soins intensifs.

“Cela fournira beaucoup de ressources si le besoin se fait sentir de pouvoir prendre soin des patients”, a déclaré DeSantis lors d’une conférence de presse au centre mercredi.

DeSantis a déclaré que l’établissement pourra agrandir jusqu’à 1 000 lits et, contrairement aux autres hôpitaux de campagne à travers le pays, il sera destiné aux patients atteints de COVID-19.

Le maire de Miami-Dade, Carlos Giménez, a déclaré que la décision d’installer 450 lits préliminaires au centre-ville avait été prise pour préparer la ville au pire des cas. “Nous espérons que nous n’aurons pas besoin de l’utiliser, mais si le pire se produit, nous sommes prêts”, a déclaré Giménez, qui a également remercié le maire de Miami Beach, Dan Gelber, d’avoir abandonné cet espace.

DeSantis, qui a émis une ordonnance de séjour à domicile dans tout l’État depuis le 2 avril, a félicité les résidents de la Floride pour s’être conformés à ces instructions.

DeSantis a annoncé que des tests rapides pour COVID-19 seront utilisés et que les personnes asymptomatiques qui ont eu des contacts avec des patients pourront accéder aux tests pour la première fois.

Ce qui ne fait aucun doute, c’est le grand impact négatif que le nouveau virus a sur l’emploi et les revenus des personnes disposant de moins de ressources.

Ce samedi, deux livraisons de nourriture gratuites organisées par l’association caritative Feeding South Florida ont rassemblé des centaines de personnes à Miami et Miramar, qui se sont alignées cinq heures avant la date de début prévue, selon les images des médias locaux.

Des initiatives comme celles-ci ont vu le jour dans tout l’État depuis que les entreprises non essentielles de l’État ont dû fermer et des milliers de personnes ont perdu leur emploi.

Selon le ministère du Travail, en février 2020, la Floride avait un taux de chômage de 2,8%, l’un des plus bas du pays, qui avait globalement un taux de 3,5%, le plus bas depuis un demi-siècle.

La situation a radicalement changé avec COVID-19.

Le gouverneur a déclaré avoir acquis de nouveaux serveurs pour aider à maintenir le site Web en vigueur pour demander des prestations de chômage, qui s’est effondré la semaine dernière. Les employés de l’État travaillent 24 heures sur 24 pour aider les personnes qui tentent de demander une indemnisation.

.