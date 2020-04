Les CDC enregistrent un total de 746 625 cas et 39 083 décès dus à un coronavirus aux États-Unis

Le Center for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis a signalé lundi 746 625 cas de nouveau coronavirus et a indiqué que le nombre de morts était passé à 39 083.

Les médecins examinent un patient, au milieu de la propagation du coronavirus aux États-Unis. 17/04/2020. / Photo prise le 26 novembre 2018 / . / Brian Snyder

Photo: .

Au cours du week-end, le CDC a mis à jour son nombre de cas à 720 630 et a signalé que 37 202 personnes étaient mortes à travers le pays, mais que les chiffres étaient préliminaires et n’avaient pas été confirmés par les différents États.

Le décompte des CDC des cas de maladie respiratoire, connu sous le nom de Covid-19, causé par le nouveau coronavirus, est basé sur les données recueillies jusqu’à dimanche.

Les chiffres des CDC ne reflètent pas nécessairement les cas signalés par chaque État.

Voir aussi:

Le nombre de décès par coronavirus pourrait être plus de 10 fois plus élevé dans la province de l’Équateur



. – Cette publication comprenant des informations et des données est la propriété intellectuelle de .. Son utilisation ou votre nom sont expressément interdits sans l’autorisation préalable de .. Tous droits réservés.