Les colporteurs et les artistes émergents organisent une bataille musicale pendant la quarantaine

Hawkers et plusieurs artistes émergents tels que Top Alejo, Lennis Rodríguez, H roto, Anna Tur, Sophie Francis et Florian Picasso, entre autres, mènent sur les réseaux sociaux depuis le 9 avril une bataille musicale baptisée “ Beat Battles ”. D’autres personnalités renommées du monde de la musique participent également à l’initiative, comme Fonsi Nieto ou Aissa Aslani, qui ont déjà agi au début.

Sous la devise «Obtenez en direct. Obtenez allumé ‘, 14 fans de Hawkers se sont réunis, qui ont été sélectionnés après avoir demandé leur participation via Instagram, qui sont en compétition avec 19 artistes émergents dans une bataille musicale. Certaines figures musicales comme Top Alejo, Lennis Rodríguez et Florian Picasso ont déjà participé, mais dans les prochains jours ce sera le tour de Edu Imbernon.

ARTISTES ÉMERGENTS

Alejo Top

Omar Yubeilli

Calum

Marien Baker

Lennis Rodríguez

Messe de Hektor

Fede Dorcaz

Florian Picasso

Joel Michell

Boramy DJ

Yagoroche

Sophie Francis

Álvaro Antoli

Camilo Franco

José de las Heras

Dannic

H cassé

Maverick

Anna Tur

Bords invités: Aissa Aslani, Fonsi Nieto et Edu Imbernon.

L’objectif de cet événement télématique est que les fans de la marque de lunettes de soleil et d’optique puissent profiter de la musique et se divertir pendant la quarantaine causée par la pandémie de coronavirus, qui entraîne de nombreuses heures de temps libre. Cette initiative durera jusqu’au 25 avril et les gagnants gagneront des prix sous forme de produits et seront promus sur les réseaux sociaux de Hawkers.

De Hawkers, sa directrice de marque, Ximena Guzmán, envoie un message d’encouragement à tous les fans: “Dans une période difficile où nous devons respecter le confinement dans nos maisons, les marques doivent être proches de nos followers. Nous passons de nombreuses heures à la maison, avec du temps pour faire les choses et nous pouvons aider à le rendre plus supportable. “

“Nous offrons à nos adeptes une activité divertissante et en même temps nous aidons à diffuser la culture musicale; nous servons de plateforme pour soutenir les artistes émergents et les adeptes avec un talent musical “, a déclaré Guzmán.

Soutenez le café noir pour lutter contre le coronavirus

En plus de l’initiative «Beat Battles», Hawkers soutient le célèbre DJ, producteur et chanteur sud-africain Nkosinathi Innocent Maphumulo, connu sous le nom de Black Coffee.

L’artiste dirige un projet de collecte de fonds qui sera utilisé pour transporter des produits essentiels dans les régions d’Afrique du Sud touchées par le coronavirus. Pour cela, diffuse tous les samedis, à partir de 21h00, un direct sur YouTube intitulé «Home Brewed».

La marque de lunettes de soleil et d’optique partagera la session du DJ sud-africain sur son compte Facebook, où il compte plus de 6,7 millions de followers. Pour faire un don, cela peut se faire via ce lien.