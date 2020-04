Les Corinthiens paieront 60 000 R $ au défenseur qui a joué pendant 45 minutes en près de 5 ans

Rodrigo Sam était lié aux Corinthiens pour quatre ans et six mois, d’avril 2018 à décembre 2019. Pendant cette période, le défenseur révélé par l’équipe de jeunes de Timão n’a participé qu’à la première moitié d’un match officiel dans l’équipe principale. C’était contre XV de Piracicaba, pour le championnat Paulista, le 8 avril 2015.

Giovanni Augusto a été l’une des embauches de 2016 qui a causé de la frustration chez les Corinthiens

Une autre action contre Corinthians, qui est toujours en cours et déposée en avril, est déposée par Giovanni Augusto. Embauché par environ 13 millions de reais au début de 2016 avec l’Atlético-MG, le milieu de terrain offensif avait des liens avec le club de São Paulo jusqu’en décembre 2019.

Giovanni Augusto est célèbre pour avoir marqué le premier but officiel d’Arena Corinthians alors qu’il défendait encore Figueirense R $ 466,862.19 se référant au fonds de garantie non payé depuis 14 mois, entre novembre 2018 et décembre 2019. En outre, il demande toujours R $ 457,556.41 liés aux vacances. Le total est R $ 924,418.60c’est-à-dire presque 1 million de reais.

Pour les Corinthians, le joueur a disputé 78 matchs, inscrit sept buts et était dans l’équipe de champions de Brasileirão 2017.



