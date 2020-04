Les Cubains bloqués au Mexique dénoncent des conditions précaires – . Miami (51)

L’étroit Rio Grande les sépare du rêve qui leur a presque coûté la vie. “Tout le monde est préoccupé par leurs enfants”, disent certains migrants.

Si proches et si loin, des centaines de migrants restent dans ce camp de tentes rustique à Matamoros, alors qu’ils présentent leur cas d’asile politique aux États-Unis. Maintenant survivre au coronavirus dans de telles conditions insalubres est le plan immédiat.

“Vous devez cuisiner avec du bois de chauffage. Nous n’avons pas de mesures d’hygiène adéquates pour une quarantaine », disent des Cubains bloqués au Mexique.

Opposée déclarée au gouvernement Castro, elle essaie d’atteindre les États-Unis depuis trois ans, elle reste au Mexique pendant qu’un juge nord-américain examine son dossier.

Les manifestations ont augmenté ces derniers jours et se sont répétées ce samedi dans d’autres États du pays, comme Indianapolis, New York et Maryland.

«Nous sommes des êtres humains qui ont besoin de soutien et d’aide. Et que nous enlevions ce PPM pour lequel nous sommes ici », affirme Onelia Alonso, militante anti-castriste qui demande l’asile politique.

Le 21 mars, la Maison Blanche a ordonné une stratégie rigoureuse de filtrage des frontières contre les migrants vulnérables transportant le Covid-19: quelque 6 306 ont été rejetés aux points de contrôle et 6 319 autres expulsés après avoir été détenus au nord du mur.

“Lorsque nos officiers interceptent des migrants sans papiers entrant illégalement, nous les traitons dans un centre de détention puis les expulsons du pays”, explique Hernández, un agent des patrouilles frontalières.

Des dizaines de petits hommes d’affaires mexicains qui dépendent principalement de la clientèle américaine se disent désespérés face à la pandémie.

«Ici, dans cette zone, seuls 20 lits sont préparés pour les urgences et bien sûr ils ne seront pas donnés aux migrants. La situation est très critique (…) Nous sommes vraiment bondés à l’intérieur des cabines. Nous ne pouvons pas partir », explique Eliecer Izaguirre, un membre de l’UNPACU qui demande l’asile politique aux États-Unis.

Les migrants soulignent que l’aide alimentaire des organisations sociales et gouvernementales n’est pas proche de ce qui est nécessaire et que dans de telles conditions et avec la frontière fermée: chaque jour est un engagement à la vie. Avec un peu de chance «ils protègent tous les migrants que nous trouvons la frontière”.

.