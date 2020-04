Les décès dus à un coronavirus aux États-Unis dépassent les 42 000 morts tandis que les manifestants demandent la fin des restrictions

Les décès par coronavirus aux États-Unis ont dépassé 42 000 lundi, selon un compte ., alors que les autorités ont plaidé pour la patience jusqu’à ce que davantage de tests soient disponibles.

Des soldats de la Garde nationale marchent à Times Square à New York 4/20/2020 . / Andrew Kelly

Les mesures d’isolement social, jugées essentielles par les experts pour endiguer la propagation du virus, ont gelé l’économie et obligé plus de 22 millions de personnes à demander des allocations de chômage le mois dernier.

Les États-Unis ont de loin le plus grand nombre de cas confirmés de coronavirus, avec plus de 774 000 infections, en hausse de 20 000 lundi, avant même que plusieurs États aient communiqué leur nombre. Les nouveaux cas signalés dans le pays semblent ralentir par rapport aux 30 000 par jour enregistrés la semaine dernière.

L’État du Montana n’a enregistré pour la première fois aucun nouveau cas lundi après avoir traité 153 tests au cours des dernières 24 heures, selon le site Web du gouvernement de l’État.

Le nombre de morts ces derniers jours a également ralenti, passant à environ 1500 d’ici là lundi, contre 2000 par jour pendant la majeure partie de la semaine dernière. Les États-Unis ont enregistré un record de 2 806 décès enregistrés en une seule journée mercredi.

Cependant, des points critiques surgissent à Chicago, Boston et Philadelphie. L’État du Connecticut a connu une augmentation record du nombre de cas et de décès lors de l’examen de son compte en raison de nouvelles notations du Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC). L’agence a conseillé aux États de compter les cas et décès probables mais non testés.

De nombreux manifestants demandent la fin des blocages obligatoires et expriment leur cynisme et leur scepticisme envers les experts de la santé et l’ampleur réelle de la pandémie, accusant les autorités d’en faire trop en prenant des mesures qui ont fait plus de tort que le virus lui-même ne causerait.

Des experts de la santé et des parlementaires en première ligne de la bataille pour contenir l’épidémie ont déjà averti que le pays pourrait faire face à une vague d’infections encore plus meurtrière avec la fin prématurée des ordonnances d’isolement.

