Les délégués demandent à Bolsonaro une «distance républicaine» de PF

Dans une lettre ouverte publiée dimanche 26, l’Association des délégués de la police fédérale a demandé au président de maintenir une “distance républicaine” par rapport à l’institution pour éviter que ses actions ne soient considérées comme une “intervention politique”. Dans le même document, l’organisation affirme qu’aujourd’hui il y a une “crise de confiance” avec le gouvernement fédéral et souhaite le progrès d’anciens agendas, comme l’autonomie financière et le mandat du directeur général.

Selon les délégués, “bien que l’hypothèse selon laquelle la législation réservait la nomination du directeur général de la police fédérale au président de la République soit absolument vraie, c’est un pilier de l’État de droit démocratique que l’homme d’État se limite au choix du commandant de l’institution, toujours à la recherche du délégué le plus préparé techniquement, moralement et psychologiquement pour le travail “.

<< Dès la nomination et l'investiture, il est dans l'intérêt public que le président garde une distance républicaine, afin d'empêcher que tout acte de sa part soit interprété par la société comme une tentative d'intervenir politiquement dans les travaux de l'organisme, qui, de par sa nature, mène généralement des enquêtes qui ils se heurtent à des détenteurs de la plus haute puissance politique et économique, et le corollaire de leurs attributions constitutionnelles est d'exercer une partie du contrôle sur les actes de l'administration publique fédérale, y compris ceux de la présidence de la République ", précise l'entité.

Dans le document, les délégués estiment que la crise actuelle, impliquant le départ du ministre Sérgio Moro, aurait pu être évitée: “Probablement, si les prémisses et les clarifications ci-dessus avaient été comprises et corrigées les éventuelles barrières de communication entre vous et Police fédérale, les faits dont nous avons été témoins cette semaine ne se seraient pas produits et nous ne vivrions pas les circonstances actuelles “.

Parmi les demandes, les Délégués fédéraux ont demandé à Bolsonaro de s’engager à transmettre au Congrès national, des projets susceptibles d’assurer l’autonomie financière de la Police fédérale et un mandat au Directeur général.

La lettre indique que si elles sont acceptées, “de telles mesures seront un héritage de votre gouvernement au Brésil et dissiperont tout doute sur vos intentions concernant la police fédérale”.

Le document, selon l’entité, souligne toujours la réelle compétence du directeur général en ce qui concerne la police fédérale, ainsi que d’expliquer “comment les informations sur les enquêtes et l’enquête sur l’attaque contre le président sont configurées”.

“Actuellement, deux actions sont en cours dans le but de protéger la police fédérale, l’une sur l’autonomie administrative, financière et budgétaire de l’institution (PEC 412/2009) et l’autre donnant mandat au directeur général (PEC 101/2015), qui serait nommé par le président, mais il ne pouvait être exonéré pendant son mandat “, ajoute l’ADPF.

