+ Les dernières nouvelles de la pandémie de coronavirus +

Les décès par covid-19 dépassent le millier en Afrique, où le pays le plus touché est l’Afrique du Sud. La Chine maintient une tendance à la baisse des nouveaux cas confirmés. Résumé ce samedi (18/04):

L’Afrique du Sud enregistre le plus grand nombre de cas sur le continent africain

Photo: DW / Deutsche Welle

Le monde compte 2,2 millions de cas confirmés et 150 000 décès

Le Brésil compte 33 682 cas et 2 141 décès, selon le ministère de la Santé

Appuyez sur Ctrl + F5 pour voir les dernières mises à jour de ce samedi (18/04) – heure de Brasilia:

18 h 00 – Quels sont les enjeux de la suspension de l’approbation par les syndicats des accords de travail

Ce vendredi 17 avril, le gouvernement Jair Bolsonaro a remporté une victoire à la Cour fédérale suprême (STF), qui a autorisé le recours à des accords individuels entre patron et employé, sans la participation des syndicats, pour réduire les salaires et les heures de ceux qui gagnent jusqu’à trois salaires minima (3 135 reais) pendant l’état de calamité publique causé par la pandémie de covid-19.

La règle est dans la mesure provisoire 936, du 1er avril, qui a créé le Programme d’urgence pour le maintien de l’emploi et des revenus – une initiative du gouvernement pour essayer de garder les employés des entreprises qui ont vu leurs revenus baisser pendant l’isolement social. La mesure est valable pendant 120 jours et doit être approuvée par le Congrès pour rester en vigueur après cette période.

La Constitution fédérale stipule que les salaires ne peuvent être réduits que par convention collective ou convention. Le gouvernement fait cependant valoir que cette exigence retarderait la conclusion d’accords, au détriment des travailleurs, qui risqueraient d’être licenciés.

Lire l’histoire complète

17h30 – La Chine maintient une tendance à la baisse des nouveaux cas confirmés de coronavirus

La Chine a confirmé 27 autres cas de covid-19 samedi, dont 17 de l’étranger, plus que les 26 contagions enregistrées la veille, a rapporté la Commission nationale de la santé.

De cette façon, le pays maintient la réduction des cas “importés” qui a commencé mardi, après une augmentation importante due au retour des citoyens chinois qui étaient en Russie.

Aucun décès n’a été signalé, mais le gouvernement a ajouté cinq nouveaux cas suspects, tous importés: deux de Shanghai et deux du Heilongjiang.

Dans la province du Hubei, où la pandémie a commencé, aucune nouvelle infection n’a été détectée. Dans la capitale provinciale, sept patients sont sortis et aucun décès n’a été enregistré. Il y a toujours 122 cas de Covid-19 actifs au Hubei, tous à Wuhan, et 27 d’entre eux dans un état grave.

Il y a 1 058 “actifs” infectés dans le pays, dont 85 dans un état grave. Sur les 82 719 cas enregistrés depuis le début de la pandémie, 77 029 ont été libérés et 4 632 sont décédés.

17h00 – Les décès dus à Covid-19 dépassent les 1 000 en Afrique

Le nombre de décès causés par le covid-19 en Afrique a dépassé le millier au cours des dernières heures. Le continent compte plus de 20 000 cas enregistrés dans 52 pays.

Selon le bulletin du Centre de contrôle et de prévention des maladies de l’Union africaine, au cours des dernières 24 heures, le nombre de décès enregistrés est passé de 961 à 1 016, tandis que les infections sont passées de 18 333 à 19 895. Le nombre de patients récupérés est passé de 4 352 à 4 642.

L’Afrique du Nord est la région la plus touchée par le covid-19 avec 8 746 cas. L’Afrique du Sud a le plus grand nombre d’infections et l’Algérie le plus grand nombre de décès.

Résumé des principaux événements du vendredi (17/04):

Le Brésil a un nouveau record quotidien de décès, et le total dépasse 2 mille

Le nombre total de décès à Wuhan augmente d’au moins 50%

L’épidémie en Allemagne est devenue “contrôlable”, selon le ministre

En possession de Teich, Bolsonaro insiste pour “rouvrir l’économie”

São Paulo prolonge la quarantaine jusqu’au 10 mai

Le Directeur de l’OMS remercie Mandetta pour son “service au peuple”

Le FMI appelle à des milliards de dollars d’aide internationale à l’Afrique

______________

Deutsche Welle est le diffuseur international d’Allemagne et produit un journalisme indépendant en 30 langues. Suivez nous sur Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter

Voir aussi:

Le nombre de décès par coronavirus pourrait être plus de 10 fois plus élevé dans la province de l’Équateur



Deutsche Welle est le diffuseur international d’Allemagne et produit un journalisme indépendant en 30 langues.