+ Les dernières nouvelles de la pandémie de coronavirus +

Le nombre de morts dans le monde dépasse 165 mille. Datafolha souligne que la plupart des Brésiliens préfèrent que les médecins décident de l’utilisation de la chloroquine. L’Allemagne commence à rouvrir le commerce et les écoles. Résumé de ce lundi (20/04):

Le monde compte plus de 2,4 millions de cas confirmés, plus de 165 000 décès et 628 000 patients guéris, selon une enquête de l’Université Johns Hopkins

Le Brésil enregistre 38 654 cas et 2 462 décès, selon le ministère de la Santé.

La plupart des Brésiliens pensent que les médecins, et non les politiciens, devraient décider de l’utilisation de la chloroquine contre le Covid-19

L’Allemagne commence à rouvrir le commerce et les écoles

06:10 – La Bavière impose l’utilisation de masques dans le commerce et les transports publics

Après la Saxe et le Mecklembourg-Poméranie occidentale, la Bavière est le troisième État allemand à annoncer l’utilisation obligatoire de masques de protection dans tous les établissements commerciaux et dans les transports publics. À partir de la semaine prochaine, des masques ou des écharpes couvrant le nez et la bouche doivent être utilisés. En plus des trois États, certaines villes allemandes ont également adopté la règle.

05:30 – L’Allemagne commence à rouvrir des magasins et des écoles

À partir de ce lundi, les magasins jusqu’à 800 mètres carrés peuvent rouvrir leurs portes en Allemagne, selon une décision du gouvernement fédéral en collaboration avec les gouvernements des États. Les magasins de voitures, de vélos et de librairies sont également autorisés à rouvrir, quelle que soit leur taille. Et dans certaines régions d’Allemagne, les zoos recevront à nouveau un public. Des règles de distance sociale doivent être appliquées dans les établissements.

Dans certains États, les règles entreront en vigueur à d’autres dates: à Berlin et au Brandebourg, le commerce ne pourra rouvrir que mercredi et en Thuringe vendredi. Il existe encore d’autres différences entre les États. En Bavière, par exemple, les magasins de jardinage et de construction pourraient recommencer à fonctionner lundi, tandis que les petits magasins, voitures, vélos et librairies ne pourront rouvrir qu’en une semaine. Les critiques parlent d’une mosaïque de règles dans les 16 États allemands, et la Fédération allemande du commerce met en garde contre les distorsions de concurrence.

La plupart des écoles du pays restent fermées, mais dans les États de Saxe, Berlin et Brandebourg, les seniors retournent à l’école lundi pour les tests et se préparer aux examens finaux. Dans les autres États, cela se produira dans quelques jours ou en mai. Les universités pourront à nouveau effectuer des tests et les laboratoires, les bibliothèques et les archives seront autorisés à rouvrir selon des règles strictes.

04:50 – Datafolha: pour 89% des Brésiliens, les médecins doivent décider de la chloroquine

Une enquête menée par Datafolha a souligné que la grande majorité de la population brésilienne considère que la décision d’utiliser la chloroquine dans le traitement contre la covid-19 devrait être prise par des spécialistes du domaine médical et non par des politiciens.

Le résultat de la recherche a été publié dans le journal Folha de S. Paulo ce dimanche (19/04). Parmi les personnes interrogées, 89% ont déclaré que les politiciens devraient laisser les médecins et les spécialistes du domaine décider de l’utilisation de la chloroquine, tandis que 7% ont déclaré qu’il était préférable que les politiciens encouragent l’utilisation du médicament controversé, et 4% n’ont pas donné leur avis.

La chloroquine et l’hydroxychloroquine ont été testées et utilisées chez des patients infectés par le nouveau coronavirus. Cependant, la recherche sur l’efficacité des deux médicaments contre le covid-19, la maladie respiratoire causée par le nouveau coronavirus, n’est toujours pas concluante. La chloroquine et l’hydroxychloroquine sont utilisées pour traiter le lupus, le paludisme, la polyarthrite rhumatoïde et les maladies inflammatoires.

Après le discours du président américain Donald Trump, le président Jair Bolsonaro a défendu l’utilisation des deux médicaments dans le traitement de covid-19, y compris aux premiers stades de la maladie.

Actuellement, le ministère de la Santé indique que seuls les patients dans un état critique et critique de covid-19 sont traités avec de la chloroquine ou de l’hydroxychloroquine.

L’enquête Datafolha a été réalisée par téléphone vendredi dernier (17/04) et a entendu 1 606 personnes dans toutes les régions du Brésil. La marge d’erreur est de trois points de pourcentage. Le résultat a montré très peu de variation entre les strates de l’enquête, telles que celles du sexe, du revenu, de l’âge, de la profession, de l’éducation et de l’emplacement de la municipalité.

