+ Les dernières nouvelles de la pandémie de coronavirus +

L’Oktoberfest de Munich est annulé en raison de la covid-19. Trump annonce la suspension de l’immigration aux États-Unis Le monde compte près de 2,5 millions de cas de maladie, plus de 150 000 décès et 653 000 guérisons. Résumé de ce mardi (21/04):

En plus de 200 ans d’histoire, l’Oktoberfest a déjà été annulé à d’autres moments

Photo: DW / Deutsche Welle

Le monde compte près de 2,5 millions de cas de covid-19, plus de 150 000 décès et 653 000 récupérés

Le Brésil enregistre 40 581 infections et 2 575 décès

L’Oktoberfest de Munich annulé en raison d’une pandémie

Appuyez sur Ctrl + F5 pour actualiser la page. Les mises à jour sont à l’heure de Brasilia:

05:50 – Trump annonce la suspension de l’immigration aux États-Unis

Le président américain Donald Trump a annoncé la suspension temporaire de l’immigration aux États-Unis afin de “protéger les emplois” dans le pays, au milieu de la crise économique causée par la pandémie de Covid-19.

“Compte tenu de l’attaque de l’ennemi invisible et de la nécessité de protéger les emplois de nos grands citoyens américains, je vais signer un décret présidentiel pour suspendre temporairement l’immigration aux États-Unis”, a écrit Donald Trump lundi (21/04) sur Twitter. Il n’a pas donné de détails sur la mise en œuvre et la durée de la mesure.

Le nouveau coronavirus a déjà tué plus de 42 000 personnes aux États-Unis, où près de 788 000 cas d’infection ont déjà été signalés. Environ 22 millions d’Américains se sont retrouvés sans emploi en raison des conséquences économiques de l’épidémie.

05:30 – Munich Oktoberfest est annulé

L’édition de cette année de l’Oktoberfest de Munich a été annulée en raison de la pandémie de Covid-19. Plus grand festival de la bière au monde, l’événement attire généralement plus de 6 millions de personnes par an et devait se dérouler du 19 septembre au 4 octobre. L’annonce a été faite ce mardi matin (21/04) par le maire de Munich, Dieter Reiter, et par le gouverneur bavarois, Markus Söder.

“Nous avons convenu que le risque serait trop élevé. Il n’y a aucun moyen de rester à l’écart ou de travailler avec un masque de protection, c’est impossible”, a déclaré Söder.

Environ un tiers des visiteurs de la fête viennent généralement de l’étranger, ce qui favoriserait davantage la propagation du coronavirus et, dans le cas contraire, la réputation de Munich et de la Bavière serait compromise pendant longtemps, a souligné Söder.

L’annulation du parti est discutée depuis mars. L’annonce ne rend pas seulement les amateurs de bière tristes, mais c’est un coup dur pour l’économie: l’économie de Munich rapporte environ 1,2 milliard d’euros par an à l’événement.

La décision devrait être annoncée en juin, avant le début de l’assemblée des structures du parti, qui a généralement lieu en juillet, mais selon Reiter, il était inutile de “donner de l’espoir”, sachant que l’événement ne se produirait certainement pas.

En plus de 200 ans d’histoire, l’Oktoberfest a été annulée à d’autres occasions, comme en temps de guerre, et à deux reprises au 19e siècle en raison du choléra.

Selon l’Institut Robert Koch, l’agence allemande de prévention et de contrôle des maladies, la Bavière est l’État avec le plus grand nombre de cas (38310) et de décès (1336) en raison de la covid-19. Au total, le pays compte 143 457 infections et 4 598 décès. Le nombre de guéris est de 95 200.

Résumé des principaux événements de ce lundi (20/04):

Les prix du pétrole chutent aux États-Unis et clôturent à un niveau négatif pour la première fois de l’histoire

L’Italie compte moins de nouveaux cas quotidiens de covid-19 depuis le 10 mars

Bolsonaro dit qu’il espère que ce sera la dernière semaine de quarantaine dans le pays

L’Allemagne commence à rouvrir le commerce et les écoles

La France dépasse les 20 000 morts

Les cas dépassent 200 mille en Espagne

______________

Deutsche Welle est le diffuseur international d’Allemagne et produit un journalisme indépendant en 30 langues. Suivez nous sur Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter

Voir aussi:

Le nombre de décès par coronavirus pourrait être plus de 10 fois plus élevé dans la province de l’Équateur



Deutsche Welle est le diffuseur international d’Allemagne et produit un journalisme indépendant en 30 langues.