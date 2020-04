Les dernières nouvelles de la pandémie de coronavirus

Résumé de ce vendredi (17/04):

Le monde compte 2,2 millions de cas confirmés et 150 000 décès

Le Brésil compte 33 682 cas et 2 141 décès, selon le ministère de la Santé

En possession de Teich, Bolsonaro insiste pour “rouvrir l’économie”

São Paulo prolonge la quarantaine jusqu’au 10 mai.

L’épidémie est contrôlable en Allemagne, selon le ministre de la Santé

Le nombre total de décès à Wuhan augmente de 50%

Un médicament montre des résultats contre le coronavirus aux États-Unis

Chute de décès en Espagne, mais les chiffres officiels sont contestés

20 h 00 – STF renonce à la garantie des syndicats de suspendre les contrats

Par sept voix contre trois, la Cour suprême fédérale (STF) a décidé vendredi qu’au milieu de la pandémie de coronavirus, la validité des accords individuels entre les entreprises et les employés sur la réduction des heures et des salaires ne dépend pas de l’approbation des syndicats.

Les accords sont prévus dans la mesure provisoire (MP) 936/2020, éditée pour préserver la relation de travail et permettre l’accès aux prestations lors des effets de la pandémie sur l’économie.

Avec cette décision, le STF a annulé l’injonction du ministre Ricardo Lewandowski, rendue le 6 avril, garantissant que les syndicats n’étaient pas exclus des négociations individuelles et définissant qu’ils devaient être communiqués dans les dix jours pour analyser les accords.

Le ministre avait répondu à une demande du Sustainability Network d’envisager une partie illégale de l’interprétation juridique du député et d’assurer la participation des entités.

Lors du procès, le vote dissident du ministre Alexandre de Moraes a prévalu en faveur de la constitutionnalité du député. Pour le ministre, si l’accord dépendait de l’aval des syndicats, les contrats pourraient être annulés et provoquer des licenciements massifs.

Outre Moraes, les ministres Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Marco Aurélio et le président de la Cour suprême, Dias Toffoli, ont voté pour renoncer à l’approbation des syndicats.

19h30 – Le Royaume-Uni fait 847 morts en 24 heures

Vendredi, le Royaume-Uni a annoncé 847 décès supplémentaires dus à un coronavirus, portant le nombre de victimes à 14 576. La nouvelle augmentation journalière est légèrement inférieure à la veille, mais elle est toujours parmi les plus élevées du monde.

Le nombre total de morts place le Royaume-Uni parmi les cinq plus touchés au monde, derrière les États-Unis, l’Italie, l’Espagne et la France. Le pays compte encore 109 000 cas confirmés.

19h00 – Le FMI appelle à des milliards de dollars d’aide internationale à l’Afrique

L’Afrique aura besoin d’au moins 114 milliards de dollars pour atténuer les impacts médicaux et économiques de la pandémie de la covid-19, selon les estimations de la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, vendredi.

Elle a averti que le continent ne dispose pas de suffisamment de ressources pour faire face à la crise des coronavirus et a un besoin urgent de soutien international. Selon Georgieva, la pandémie menace également de “nuire aux perspectives des prochaines années”.

Le FMI a déjà reçu des demandes d’aide de 40 pays africains, a déclaré le chef de l’agence, ajoutant que le fonds devrait mettre à disposition plus de 18 milliards de dollars en 2020.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti que l’Afrique pourrait devenir le prochain épicentre de la maladie dans le monde. Les experts estiment que le virus peut tuer jusqu’à 300 000 personnes sur le continent et conduire près de 30 millions de personnes à la pauvreté. Jusqu’à présent, les pays africains comptent plus de 19 000 cas confirmés et environ 1 000 décès.

18 h 00 – Les décès dans le monde augmentent de 50% en une semaine

Le nombre de décès dus à la maladie de Covid-19 est passé de 150 000 dans le monde vendredi, soit une augmentation de 50% en seulement une semaine – le 10 avril, le chiffre mondial était de 100 000 victimes. Les informations proviennent de l’Université Johns Hopkins.

La pandémie, qui a commencé en Chine fin décembre, a déjà infecté plus de 2,2 millions de personnes, selon les chiffres officiels. Plus de 565 000 patients se sont rétablis.

Les États-Unis sont le pays le plus durement touché, avec près de 687 000 cas confirmés et plus de 32 000 décès. L’Espagne est loin derrière, avec 188 000 infections et 19 000 décès. L’Italie compte moins de cas, 172 000, mais elle fait plus de victimes que l’Espagne, avec plus de 22 000 décès.

17:15 – Une pandémie dévaste les maisons de soins infirmiers de New York

Une enquête du gouvernement de New York publiée vendredi a révélé que la pandémie de coronavirus a dévasté les maisons de retraite et les maisons de retraite pour personnes âgées. Au moins 19 de ces établissements de l’État ont signalé plus de 20 décès liés à la maladie de la covid-19.

Une maison de soins infirmiers de Brooklyn, le Cobble Hill Health Centre, a signalé 55 décès. Quatre autres centres, dans le Bronx, le Queens et Staten Island, ont fait au moins 40 morts.

“Cela a été une période surréaliste et nous souffrons, comme tout le monde”, a déclaré Roy Goldberg, directeur médical du Kings Harbour Multicare Center, une maison de soins infirmiers du Bronx qui a enregistré 45 victimes. “Chaque mort est déchirante.”

L’enquête était basée sur les données demandées par l’État de New York auprès des maisons de soins infirmiers et des maisons de soins infirmiers, qui avaient jusqu’à 14 heures jeudi pour répondre. Le transfert d’informations n’étant pas obligatoire, il se peut que la liste soit loin de refléter la réalité. “Nous ne savons que ce qu’ils nous disent”, a déclaré le Gouverneur Andrew Cuomo.

Selon les données du gouvernement, jusqu’à mardi dernier, au moins 2 477 personnes étaient mortes du virus dans des maisons de retraite à New York. Le nombre équivaut à un cinquième de tous les décès dans l’État dus à Covid-19.

New York est l’État américain le plus touché par la maladie, totalisant 218 000 cas confirmés et près de 11 000 décès. Aux États-Unis, il y a déjà plus de 684 000 personnes infectées et 34 000 décès.

16:40 – Le Directeur de l’OMS remercie Mandetta pour son “service au peuple”

Le directeur des programmes d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Michael Ryan, a commenté vendredi le limogeage de Luiz Henrique Mandetta du ministère de la Santé, interrogé à ce sujet lors d’une conférence de presse à Genève.

“Oui, nous savons que le président du Brésil a changé de ministre de la Santé. Je voudrais remercier le ministre pour son service au peuple”, a déclaré Ryan, qui était avec le directeur général de l’organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Il est essentiel que non seulement le Brésil, mais tous les gouvernements, prennent des décisions fondées sur des preuves et obtiennent une réponse de l’ensemble du gouvernement et de la société dans son ensemble face à la pandémie de la covid-19. Nous avons tous le devoir de protéger nos populations les plus vulnérables” , a ajouté Ryan.

La question du départ de Mandetta, sanctionnée la veille par le président Jair Bolsonaro, a été posée par un journaliste de TV Globo.

Interrogé sur la situation de la pandémie au Brésil, le directeur a indiqué que l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), le bureau régional de l’OMS dans les Amériques, soutient le pays depuis janvier. “Et cela a aidé le Brésil à acheter des millions de tests PCR pour augmenter la capacité de diagnostic. Le premier lot devrait arriver la semaine prochaine”, a déclaré Ryan.

15:50 – Un autre État allemand impose l’utilisation obligatoire de masques

À l’instar de la Saxe, l’État allemand de Mecklembourg-Poméranie occidentale a introduit l’utilisation obligatoire des masques de santé dans les transports publics comme protection contre le coronavirus. Comme l’a signalé la gouverneure Manuela Schwesig, les utilisateurs de tramways, d’autobus et de taxis doivent se couvrir le nez et la bouche. En l’absence de masque en tissu, un foulard peut être utilisé.

Dans les achats en magasin, la recommandation urgente, mais non contraignante, de porter un «masque quotidien» est maintenue. La mesure est nécessaire avec la réouverture des magasins, à partir de lundi prochain (20/04) et, plus tard, des écoles, ce qui impliquera une augmentation significative de l’utilisation des transports en commun, a expliqué Schwesig.

Ce vendredi, la Saxe est devenue le premier État d’Allemagne à imposer des masques de protection obligatoires, tant dans le commerce que dans les transports publics. La règle avait également commencé à s’appliquer lundi.

Le gouvernement fédéral, en revanche, continue d’éviter d’imposer une utilisation obligatoire, se limitant à une recommandation – que de plus en plus de citoyens ont suivie, selon le ministre de la Santé Jens Spahn.

15h30 – Le Brésil a un nouveau record quotidien de décès, et le total dépasse 2 mille

Selon les données publiées vendredi par le ministère de la Santé, 217 nouveaux décès dus au covid-19 ont été enregistrés dans le pays au cours des dernières 24 heures, et le total a atteint 2141. Il s’agissait du plus grand nombre de morts par jour depuis le début de la pandémie. La veille, le nombre de victimes avait augmenté de 188, à 1 924. Mardi et mercredi, la maladie avait fait 204 victimes chaque jour.

Le nombre de cas dans le pays est passé de 30 425 à 33 682, ce qui représente une augmentation de 10,7%. Jeudi, le bond était de 7,4%, et le quatrième, de 12%.

L’État le plus touché est São Paulo, avec 12 841 cas confirmés et 928 décès. Viennent ensuite Rio de Janeiro (4 349 cas et 341 décès), Ceará (2 684 cas et 149 décès), Pernambuco (2 006 cas et 186 décès) et Amazonas (1 809 cas et 145 décès).

15h00 – Le Sénat approuve Budget de guerre du second tour PEC

Le Sénat a approuvé au deuxième tour – avec 63 voix pour, 15 contre et une abstention – l’amendement proposé à la Constitution (PEC) qui crée le soi-disant “budget de guerre”, pour aider dans les actions de lutte contre la pandémie de coronavirus.

Le PEC avait déjà été approuvé par la Chambre des députés, mais il reviendra maintenant à la Chambre pour une nouvelle analyse, car le texte a été modifié sur certains points par le rapporteur sénatorial, Antonio Anastasia (PSD-MG).

En plus de donner au gouvernement fédéral plus de liberté pour lever des fonds pendant la crise en créant un régime budgétaire extraordinaire, la proposition donne à la Banque centrale la permission d’acheter et de vendre des bons du Trésor et également d’acheter des obligations privées.

14:10 – Le Brésil décède pour la première fois d’un détenu par un coronavirus

Rio de Janeiro a confirmé vendredi la mort d’un détenu de 73 ans des suites du nouveau coronavirus, le premier parmi les détenus au Brésil. Le vieil homme est décédé mercredi et le test positif pour Sars-Cov-2 est sorti un jour plus tard.

Il a été emprisonné en régime fermé à l’Institut Pénal Cândido Mendes, dans le centre de la capitale Rio de Janeiro, face à des prisonniers de plus de 60 ans. Le Secrétariat d’État à l’administration pénitentiaire (Seap) a indiqué que toutes les personnes ayant eu des contacts avec le détenu sont isolées.

Selon les données du Département national des pénitenciers (Depen) citées par la presse brésilienne, le pays compte 51 cas confirmés et 162 cas suspects de coronavirus dans les systèmes pénitentiaires.

13h30 – São Paulo prolonge la quarantaine jusqu’au 10 mai

Le gouvernement de São Paulo a décidé d’étendre la quarantaine à travers l’État au moins jusqu’au 10 mai. Sous la mesure, les magasins restent fermés, y compris les bars et les discothèques, et les restaurants ne peuvent ouvrir que pour effectuer des livraisons. L’isolement avait été promulgué le 24 mars, a été prolongé le 8 avril et devait se terminer le 22, mais a maintenant été prolongé à nouveau.

“Afin de rouvrir le commerce et les services, nous devons mieux contrôler la contamination et mettre le système de santé publique dans des conditions de soins pour sauver des vies”, a déclaré le gouverneur João Doria. São Paulo est l’État brésilien le plus touché par la pandémie de coronavirus, avec 11 568 cas confirmés et 853 décès. Les chiffres correspondent à plus d’un tiers du total du pays.

Selon Doria, on estime que le taux d’isolement social dans l’État est de 49%, alors que les autorités travaillent avec un idéal de 70%. “Rien ne va aider si la population ne suit pas les mesures recommandées. Maintenant, tout le monde doit être à la maison”, a demandé le maire de São Paulo, Bruno Covas.

Une ambulance se faufile dans les ruelles de Paraisópolis pour rencontrer un coronavirus présumé

13:07 – En possession de Teich, Bolsonaro insiste pour “rouvrir l’économie”

Lors de l’investiture du nouveau ministre de la Santé, Nelson Teich, ce vendredi (17/04), le président de la République, Jair Bolsonaro, est revenu défendre la “réouverture de l’économie”, en référence à un assouplissement des mesures d’isolement social adoptées jusqu’à présent dans le pays.

Bolsonaro a souligné dans son discours que l’ancien ministre de la Santé Henrique Mandetta avait une vision axée uniquement sur son ministère. “La vision de Mandetta, qui est très bonne, est celle de défendre la vie. Le mien, Paulo Guedes, l’économie, l’emploi entre en jeu. J’ai toujours une vision que nous devrions ouvrir des emplois. il peut être plus nocif que le médicament lui-même “, a-t-il déclaré.

Toutefois, le président a rappelé que la Cour suprême fédérale (STF) a décidé que les mesures à respecter sont celles fixées par les gouverneurs et les maires.

Teich n’a fait aucune référence directe à la fin de l’isolement dans son discours inaugural et a seulement déclaré qu’il serait nécessaire de surveiller les indicateurs. “S’il y a plus de chômage parmi les gens que de perdre l’assurance maladie, cela aura un impact sur le SUS”, a-t-il expliqué.

12:32 – La Belgique compte plus de 5 000 morts par le nouveau coronavirus

Plus de 5 000 personnes sont décédées des suites du nouveau coronavirus en Belgique, ont annoncé les autorités sanitaires du pays. Au cours des dernières 24 heures, 313 personnes sont mortes, ce qui porte le total à 5 ​​163. Plus de 1 100 patients sont admis en USI.

La Belgique, qui compte 11,5 millions d’habitants, un peu plus que le nombre d’habitants du Rio Grande do Sul, compte plus de 36 000 cas confirmés de coronavirus Sars-Cov-2.

11:33 – Le porte-avions français compte près de la moitié de l’équipage avec Covid-19

La ministre des Forces armées françaises, Florence Parly, a déclaré vendredi que près de la moitié des 2 300 membres d’équipage du porte-avions Charles De Gaulle avaient reçu un diagnostic de covid-19.

Le ministre a déclaré au Parlement que, sur les 1 010 membres d’équipage testés, 1 081 étaient positifs, dont 545 présentaient des symptômes de la maladie et 24 avaient été hospitalisés.

L’équipage de Charles de Gualle, qui comprend des avions, des hélicoptères et la frégate Chevalier Paul, est en quarantaine. Le porte-avions était sur le point d’achever une mission de trois mois comprenant la Méditerranée orientale, l’Atlantique et la mer du Nord.

L’attention se porte sur la ville de Brest, à l’est du pays, où Charles de Gualle a été ancré entre le 13 et le 16 mars, alors que le coronavirus devenait déjà une préoccupation nationale. Le pays a adopté des mesures d’isolement le 17 du même mois.

Les Forces armées ont commencé une enquête sur la façon dont le coronavirus a été transmis à l’équipage.

10:27 – La Saxe impose utilisation obligatoire de la protection faciale

L’État de Saxe est devenu le premier en Allemagne à exiger l’utilisation de masques faciaux pour les personnes dans les transports en commun ou dans le commerce, comme mesure visant à endiguer la propagation de Covid-19.

“Il est obligatoire d’utiliser une housse pour la bouche et le nez lors de l’utilisation des transports en commun ou à l’intérieur d’établissements commerciaux”, précise une note publiée par le gouvernement. Le gouverneur Michael Kretschmer a déclaré que les écharpes et les châles sont également autorisés. L’annonce est intervenue après une réunion du gouvernement de l’Etat est-allemand, où se trouvent les villes de Dresde et Leipzig.

Les autorités ont également déclaré que l’utilisation de masques ou similaires dans les lieux publics est fortement recommandée, en particulier en cas de contact avec des personnes à risque de contracter la maladie.

10:03 – À la maison, Greta Thunberg poursuit le mouvement Vendredi pour l’avenir

L’activiste Greta Thunberg, la créatrice du mouvement Vendredi pour l’avenir, continue ses grèves hebdomadaires du climat même si elle est chez elle. Sur son profil Twitter, elle a posté une image avec son affiche habituelle annonçant sa protestation avec la légende “semaine de grève scolaire 87”.

09:31 – Chute de décès en Espagne, mais les chiffres officiels sont contestés

Le nombre officiel de décès de covid-19 en Espagne est passé à 19.478, avec 585 décès enregistrés au cours des dernières 24 heures. Début avril, il atteignait 950 en une seule journée. Les autorités disent que le pic de l’épidémie est passé.

Cependant, la méthode utilisée par le gouvernement espagnol pour la collecte des données a été contestée par les autorités des provinces du pays.

Le gouvernement a déclaré avoir révisé le mécanisme de comptage, ce qui a rendu les données plus difficiles à comparer avec les chiffres précédents. Les autorités ont décidé de réviser les lignes directrices pour les signalements de personnes décédées afin d’homogénéiser les données des 17 provinces autonomes, en laissant de côté les décès de patients non testés.

Mais cette méthodologie s’est avérée controversée, Madrid et la Catalogne – les deux régions les plus touchées par l’épidémie – insistant sur le fait qu’elles font des milliers de victimes de plus que ce qui a été rapporté dans les statistiques officielles.

“Il faut reconnaître que le nombre de morts est beaucoup plus élevé”, a déclaré Ignacio Aguado, vice-président du gouvernement régional de Madrid. “Nous ne parlons que de ceux qui sont morts dans les hôpitaux après avoir été diagnostiqués avec la maladie, mais les gens meurent dans des maisons de soins infirmiers et des maisons sans subir de test, donc nous ne saurons jamais le nombre réel de cette tragédie.”

L’examen des données a également diminué les données statistiques sur les personnes qui se sont rétablies de la maladie, qui, selon le gouvernement, seraient de 72 963. Cependant, le nombre total de cas montre une corrélation avec les données précédentes, enregistrant 5 252 nouvelles infections, ce qui porte le total à 188 068.

07:52 – Un médicament montre des résultats contre le coronavirus aux États-Unis

Un groupe de patients infectés par le nouveau coronavirus et traités avec le médicament Remdesivir ont montré une baisse rapide de la fièvre et une amélioration des symptômes de la pneumonie, a rapporté jeudi le site Web américain de médecine Stat.

La nouvelle a déclenché l’action de la société de fabrication Gilead Sciences et stimulé les bourses à travers le monde, y compris Francfort.

Selon le site Internet, la plupart des patients qui ont participé à l’étude, dans un hôpital de Chicago, sont sortis en quelques semaines. Seuls deux sont morts. L’étude a été réalisée auprès de 125 patients, dont 113 gravement malades.

Gilead a déclaré que les données doivent encore être analysées pour tirer des conclusions. L’hôpital de Chicago a noté qu’il n’était pas possible de tirer des conclusions sur les résultats partiels d’une étude en cours. Les informations, extraites d’une conversation de scientifiques, auraient été divulguées sans autorisation, a-t-il ajouté.

Les premiers résultats officiels de l’étude devraient être connus à la fin du mois.

7:19 – Le Montreux Jazz Festival annule l’édition 2020

Le légendaire Montreux Jazz Festival en Suisse a annoncé l’annulation de l’édition de cette année en raison de la pandémie de Covid-19. Les présentations devaient avoir lieu entre le 3 et le 18 juillet.

“Nous étions préparés à cela depuis plusieurs jours, mais cela ne diminue en rien la tristesse que nous ressentons aujourd’hui”, ont expliqué les organisateurs dans le profil du festival sur Twitter. C’est la première fois depuis la première édition du festival, en 1967, que les organisateurs annulent l’événement.

Le programme, qui comprenait des noms comme Lenny Kravitz, Brittany Howard, Black Pumas et Lionel Richie, sera en partie transféré à la prochaine édition, entre le 2 et le 17 juillet 2021.

Le gouvernement suisse a annoncé jeudi l’assouplissement progressif de certaines des mesures préventives, mais a maintenu la plupart des recommandations concernant la distance sociale et l’hygiène. “Ainsi, il nous est impossible d’envisager d’accueillir un événement aux proportions du Montreux Jazz Festival en juillet”, ont expliqué les organisateurs dans une note.

L’événement, qui se déroule dans un paysage idyllique dans la belle ville sur les rives du lac Léman, est devenu l’un des principaux événements musicaux au monde, attirant de grands noms dans sa programmation. Le nom du festival fait toujours référence au jazz comme style musical principal, bien qu’il inclue de plus en plus des artistes d’autres genres musicaux, comme le rock et la pop. Elton John et Janet Jackson ont assisté à l’édition 2019.

Parmi les Brésiliens qui ont déjà joué lors de l’événement figurent des artistes de renom tels que Gilberto Gil, Milton Nascimento, Elis Regina, Hermeto Pascoal, Alceu Valença et Paralamas do Sucesso, parmi d’innombrables autres.

06:15 – L’épidémie en Allemagne est devenue “contrôlable”, selon le ministre

Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a déclaré que l’épidémie de coronavirus du pays était devenue “contrôlable”, les indicateurs montrant un ralentissement significatif du taux d’infections.

Spahn a déclaré que l’augmentation des cas de covid-19 dans le pays n’est plus exponentielle, mais linéaire. Des données récentes de l’Institut Robert Koch (RKI) pour la prévention et le contrôle des maladies montrent que le taux de reproduction est tombé à 0,7, indiquant qu’une personne infectée transmet le virus à moins d’une personne, en moyenne.

Un taux de reproduction inférieur à 1 indique que de moins en moins de personnes sont infectées, entraînant une baisse des nouvelles infections quotidiennes.

Spanh a noté que depuis le 12 avril, le nombre de personnes guéries de la maladie a dépassé celui des patients en Allemagne.

Les experts estiment que des tests à grande échelle effectués au début de l’épidémie ont contribué à enrayer la propagation. Le ministre a déclaré que le pays avait déjà effectué 1,7 million de tests et avait la capacité d’effectuer 700 000 autres tests si nécessaire.

La chancelière fédérale allemande Angela Merkel a récemment annoncé que les mesures de précaution et d’isolement à travers le pays devraient se poursuivre jusqu’au 3 mai. Le gouvernement a toutefois assoupli certaines mesures, comme autoriser la réouverture de petits établissements commerciaux.

Le nombre d’infections en Allemagne a augmenté de 3 380, portant le total du pays à 133 830, selon les données de RKI. Il y a eu 299 décès de covid-19 au cours des dernières 24 heures, pour un total de 3 868. Environ 81 800 patients – 4 700 en une seule journée – se sont remis de la maladie.

05:30 – Le nombre total de décès à Wuhan augmente d’au moins 50%

Le nombre de décès par coronavirus à Wuhan, l’épicentre d’origine de la pandémie de Covid-19, est au moins 50% plus élevé que les chiffres publiés précédemment. Selon la presse d’Etat, vendredi 17/04, l’erreur dans le décompte précédent était due à la surcharge du système de santé de la ville.

Le nombre de morts a augmenté de 1 290 à 3 869, confirmant les soupçons selon lesquels plus de personnes sont mortes dans la ville que ce qui avait été initialement annoncé. Le nombre total de cas a également augmenté de 352, atteignant 50 333, représentant environ les deux tiers des 82 367 personnes infectées à travers la Chine.

La mise à jour des données de Wuhan a fait passer le total des décès sur le territoire chinois de 3 342, comme annoncé par la Commission nationale de la santé du pays, à 4 632.

Les nouveaux chiffres ont été obtenus en compilant les données du système de contrôle et de prévention des épidémies à Wuhan, du service funéraire, des autorités de l’hôpital municipal et en effectuant des tests d’acides nucléiques pour éliminer le double comptage et compléter les cas manquants.

Aucun décès survenu en dehors des hôpitaux n’avait été signalé auparavant. Certaines institutions médicales ont confirmé les cas avec des retards importants ou n’ont tout simplement pas réussi à le faire.

