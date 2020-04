++ Les dernières nouvelles de la pandémie de coronavirus ++

Le monde compte plus de 2,9 millions de cas et plus de 203 000 décès. Le nombre de morts aux États-Unis augmente à nouveau. L’Argentine prolonge la quarantaine, mais prévoit un léger assouplissement. Résumé de ce dimanche (26/04):

Le monde compte plus de 2,9 millions de cas, plus de 203 mille décès et 822 mille récupérés

Le Brésil compte 58 509 infections et 4 016 décès, selon le ministère de la Santé

Les États-Unis font état de 2 494 décès supplémentaires; total passe 53 mille

La Chine annonce 11 autres cas et 11e journée consécutive sans enregistrer de décès

10:00 L’Argentine prolonge la quarantaine jusqu’au 10 mai, mais prévoit un léger assouplissement

Le gouvernement argentin a annoncé la quatrième phase de la quarantaine totale pour arrêter la pandémie de coronavirus en facilitant le départ des personnes, pendant une heure, jusqu’à 500 mètres de leur domicile, dans les villes de moins de 500 000 habitants.

“Nous allons permettre à quiconque de se déplacer à environ 500 mètres de son domicile à des fins récréatives, mais pas pour le sport. Ils pourront marcher et prendre de l’air pendant une heure par jour, mais pas courir ni faire du vélo”, a expliqué le président Alberto Fernández.

Pour la moitié de la population vivant dans les grands centres urbains du pays de plus de 500 000 habitants, tels que Buenos Aires, Cordoue, Rosario, Santa Fé, Mar del Plata, Tucumán et Mendoza, la quarantaine se poursuivra avec une restriction totale. La quarantaine en Argentine a été imposée le 20 mars et il s’agit de la troisième prolongation annoncée par le gouvernement.

Cependant, pour l’autre moitié de la population qui vit dans des villes de moins de 500 000 habitants, où aucun cas n’a été enregistré ces derniers jours, une phase de flexibilisation commence. La décision sur la façon de gérer cette flexibilité sera du ressort des gouverneurs de chaque province.

“Maintenant, une nouvelle phase commence. Nous laissons aux gouverneurs le contrôle des activités qu’ils peuvent ouvrir. Nous allons permettre à la moitié de la population de se mobiliser”, a annoncé Fernández.

Le président a toutefois souligné cinq exigences auxquelles doivent satisfaire les gouverneurs qui assouplissent les activités: le temps de doublement du nombre de cas ne peut être inférieur à 15 jours, le système de santé doit pouvoir répondre à la demande, l’évaluation démographique et la vulnérabilité sociale de la région, la garantie que seule la moitié de la population peut quitter son domicile chaque jour et des zones exemptes de transmission communautaire.

05:50 – Les États-Unis signalent 2 494 décès supplémentaires; total passe 53 mille

Les États-Unis ont enregistré 2 494 décès supplémentaires au cours des 24 dernières heures de Covid-19, presque le double de la veille, selon le décompte de l’Université Johns Hopkins.

Au total, 53 511 personnes sont décédées aux États-Unis. Le nombre de personnes infectées est passé à 936 293, avec un peu plus de 96 000 personnes considérées comme guéries.

Les États-Unis sont le pays où le nombre de décès par covid-19 et de cas confirmés est le plus élevé au monde.

05:42 – La Chine annonce 11 autres cas et 11e journée consécutive sans enregistrer de décès

La Chine a annoncé aujourd’hui 11 nouveaux cas de personnes atteintes de covid-19, mais a souligné que le pays n’avait enregistré aucun nouveau décès pour la 11e journée consécutive.

Le dénombrement officiel chinois a porté le nombre de personnes infectées à 82 827.

Cinq des nouveaux cas se sont produits dans la province du Heilongjiang, une zone à la frontière nord-est avec la Russie qui connaît une augmentation des infections.

Un autre cas s’est produit dans la province du Guangdong, qui borde Macao et Hong Kong. Cinq autres ont été importés.

Les autorités chinoises ont également signalé que 1 000 personnes ont été testées positives, mais ne présentaient aucun symptôme, étant sous observation médicale, mais en dehors du nombre de cas confirmé.

05:35 – La France est proche de 23 000 morts par Covid-19 après 369 nouvelles victimes

La France a atteint 22 614 décès dus à Covid-19, après 369 nouveaux décès enregistrés au cours des dernières 24 heures, dont 198 survenus dans les hôpitaux, avec un total de 14 050 dans ces centres médicaux, selon le bulletin publié samedi soir par les autorités locales .

Les 8 564 autres décès sont survenus dans des maisons de soins infirmiers et des centres de toxicomanie, bien que dans ce cas, l’augmentation de 171 cas n’implique pas que les décès se sont produits au cours de cette période, le gouvernement recevant ses données progressivement.

Le ministère français de la Santé a déclaré que 28222 personnes sont toujours hospitalisées, bien que l’équilibre entre les hospitalisations et les sorties reste négatif, avec 436 patients de moins pour le moment.

Le nombre de patients hospitalisés dans les unités de soins intensifs (USI) continue de diminuer, avec un total de 4 725 personnes, 145 de moins qu’hier.

Depuis le début de l’épidémie, 87 254 personnes ont été hospitalisées en France, dont plus de 15 000 en USI et 124 114 cas de nouveau coronavirus ont été confirmés, a ajouté le ministère, rappelant l’importance du respect de l’isolement programmé le 11 mai. EFE

Résumé du samedi (25/04):

Le monde compte près de 2,87 millions de cas, plus de 201 mille décès et 793 mille récupérés

Le Brésil compte 58 509 infections et 4 016 décès, selon le ministère de la Santé

L’Allemagne accumule plus de 150 000 cas de covid-19

La France et l’Espagne annoncent un assouplissement des restrictions

Le Royaume-Uni dépasse les 20 000 morts

