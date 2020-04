Les économies du Brésil et du Mexique font face à d’énormes déficits en raison du choc des coronavirus

Les plus grandes économies d’Amérique latine, le Brésil et le Mexique, sont susceptibles de faire face à un déficit croissant cette année alors que les gouvernements sont obligés de lutter contre les récessions causées par la pandémie de coronavirus, a montré un sondage ..

Mais toute rechute dans le laxisme budgétaire à long terme peut menacer la reprise future, ajoutant un nouveau risque aux préoccupations existantes concernant l’attitude du président Jair Bolsonaro et de son collègue mexicain Andrés Manuel López Obrador face à l’urgence mondiale.

Le produit intérieur brut (PIB) du Brésil baissera de 2,5% en 2020, selon la médiane des estimations dans une enquête menée auprès de 45 analystes entre le 13 et le 21 avril, plongeant à nouveau la plus grande économie d’Amérique latine en récession après trois années de faible croissance.

Le point de vue pessimiste, un déclassement à une prévision d’expansion marginale de seulement 0,3% dans une enquête préliminaire le mois dernier, est désormais associé aux craintes émergentes concernant le “budget de guerre” de Bolsonaro contre le virus.

Des dépenses plus élevées et une baisse des revenus résultant de la crise annuleraient des années d’austérité et feraient grimper le déficit primaire du Brésil à 6,0% du PIB, portant la dette brute à un niveau record de 85% d’ici la fin de 2020, selon les réponses de les analystes à une question distincte.

Les responsables déclarent que ces mesures extrêmes sont toujours gérables, et une majorité de 10 économistes sur 15 dans l’enquête ont convenu en principe, affirmant que les mesures d’urgence budgétaire, combinées aux baisses de taux d’intérêt de la banque centrale, devraient stimuler la croissance en 2021.

Cependant, 12 des 14 analystes qui ont répondu à une question différente ont vu des risques pour l’économie si le pays n’est pas en mesure de montrer clairement comment il rétablira l’austérité lorsque le pire de l’épisode de coronavirus prendra fin.

“Nous devons comprendre combien de temps il y aura une pause dans les réformes qui conduiraient les marchés à des changements structurels positifs et quelle sera la déviation des dépenses”, a déclaré Rafael Silotto, gestionnaire de portefeuille à Brasilprev.

La récession la plus récente du Brésil, actuellement dans son premier et pire trimestre, avec une perte estimée à 5,7% du PIB sur la période, devrait porter le taux de chômage à 13,1% à la fin de l’année, contre 11,6% en février.

Cependant, si le scénario de base se concrétise, il serait plus doux que la contraction de 2015 et 2016, lorsque le Brésil a été confronté à la crise économique la plus profonde d’une génération au milieu de l’agitation politique intérieure.

Les tensions liées au traitement général de la pandémie sont une autre source d’anxiété, car Bolsonaro est en conflit avec de puissants gouverneurs d’État au sujet de ses plans pour rouvrir rapidement l’économie, minimisant la maladie qu’il appelle la “gripezinha”.

MEXIQUE

Comme Bolsonaro, le président mexicain López Obrador a également été critiqué pour avoir minimisé la pandémie, suite à ses premières suggestions le mois dernier selon lesquelles les gens devraient continuer à aller au restaurant et dépenser de l’argent pour faire avancer l’économie.

Comme au Brésil, les comptes publics du Mexique sont dans un état délicat. Le déficit primaire devrait atteindre 2,5% du PIB cette année, contre un excédent de 1,4% en 2019, tandis que la dette brute devrait atteindre 54% du PIB, soit environ 9 points de pourcentage de plus.

López Obrador “a une corde raide difficile à marcher”, a déclaré Christian Lawrence, stratège de marché chez Rabobank. “Le stimulus est nécessaire, mais il ne peut pas être offert sans risquer la notation investment grade du Mexique.”

Alors que certains disent que le Mexique entre dans sa plus grande récession depuis la soi-disant «crise de la tequila» du début des années 1990, ou pire, l’enquête a indiqué une contraction de 5,1%, légèrement inférieure à la 5 , 3% en 2009.

