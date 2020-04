Les entrepreneurs et IDB Invest lancent un plan pour affronter COVID-19 … et AMLO est bouleversé

“Je n’aime pas la façon dont ils s’accordent, qu’ils veulent nous imposer leurs plans”, explique AMLO du programme.

Le président Andrés Manuel López Obrador n’a pas apprécié l’accord entre l’initiative privée et la banque multilatérale de développement IDB Invest pour soutenir les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) contre l’impact économique du nouveau coronavirus.

Au cours du week-end, le Mexican Business Council, présidé par Antonio del Valle, et l’entité membre de la Banque interaméricaine de développement (BID) ont annoncé un programme de prêts allant jusqu’à 12 000 millions de dollars (environ 290 000 millions de pesos) à 30 000 MPME. du Mexique, et a appelé les bailleurs de fonds locaux et internationaux à unir leurs efforts.

Selon une déclaration commune, le programme vise à maintenir la continuité de l’activité productive et à protéger les emplois.

Aujourd’hui, IDB Invest et CMN annoncent un programme pour financer plus de 30 000 micro, petites et moyennes entreprises au Mexique pour un montant pouvant atteindre 12 milliards de dollars par an. Le renforcement des MPME est la façon dont nous allons surmonter la situation économique de # covid_19mexico – Antonio del Valle Perochena (@AdelValleP) 26 avril 2020

L’annonce a été soutenue par le ministère de l’Économie et le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard.

Félicitations, une initiative très opportune pour protéger notre usine de production et notre emploi. https://t.co/J79t8nMDBU – Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 26 avril 2020

“Je n’aime pas le modito”: AMLO

Ce lundi à la conférence du matin, un journaliste a demandé son avis au président et a ajouté que l’approbation du gouvernement fédéral était nécessaire, mais cela n’est pas indiqué dans la déclaration.

“Si cela ne coûte pas cher à la nation parce que je ne peux pas obtenir d’argent pour sauver un secteur de la population, alors qu’il y a 60 millions de Mexicains dans la pauvreté, qui va les sauver? C’est immoral. Je ne m’y oppose pas, tant que ce n’est pas aux dépens du Trésor “, at-il dit.

Après avoir déclaré que son gouvernement ne donnerait pas de “garantie” car il n’endetterait pas le pays, il a déclaré: “Je n’aime pas la façon dont ils s’entendent, qu’ils veulent nous imposer leurs plans. Si ce n’est pas comme avant. Avant, le pouvoir économique et politique étaient les mêmes, ils se nourrissaient mutuellement, maintenant ils ne le font pas. »

Dans le communiqué, les deux parties ont indiqué que l’accord avait le soutien du ministère des Finances.

Le programme est basé sur le financement par l’affacturage inversé, un modèle où un prêteur (société d’affacturage) acquiert des crédits ou des comptes à recevoir de son client (acheteur) et ce client reçoit à son tour des liquidités rapidement.

L’objectif d’IDB Invest est de créer un programme de 3 milliards de dollars de lignes de crédit d’affacturage inversé qui complètent les lignes de ce type de programme qu’IDB Invest a déjà au Mexique, selon le communiqué.

IDB Invest recherchera la collaboration et le soutien des banques commerciales locales, des investisseurs internationaux et des banques de développement pour mobiliser des ressources supplémentaires dans le but d’élargir les lignes d’affacturage inversé.

Le produit de crédit, renouvelable et d’une durée moyenne de 90 jours, permettra de financer un montant estimé à 12 000 millions de dollars par an sur les factures de 30 000 fournisseurs de MPME au Mexique, selon le communiqué.

Le Conseil mexicain des affaires a rappelé qu’il existe environ 4,1 millions de MPME dans le pays, qui représentent 42% du produit intérieur brut (PIB) et génèrent 78% des emplois.

Cependant, seulement 23% obtiennent un financement auprès des banques commerciales, donc cet accès réduit au crédit est l’une des principales limites à l’expansion et à la survie des MPME.

La réaction de López Obrador se produit dans un contexte où une initiative privée a sans succès demandé le soutien du gouvernement pour faire face à l’épidémie au Mexique.

L’Exécutif fédéral a concentré son plan de soutien sur les petites entreprises avec des prêts de 25 000 pesos et le renforcement de ses programmes sociaux.

López Obrador a fait valoir que les grandes entreprises bénéficieront de l’entrée en vigueur du T-MEC, l’accord commercial qui remplace l’ALENA.

Lire aussi: L’IMSS reporte les quotas aux employeurs pour COVID-19