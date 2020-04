Les envois de fonds mondiaux connaîtront leur pire chute en 2020 … et cela sera dû à COVID-19

Les livraisons chuteront de près de 20% en raison de la crise sanitaire, qui laisse les travailleurs étrangers dans une situation vulnérable.

..- Les envois de fonds des migrants vont enregistrer une baisse «sans précédent» – avec une baisse de près de 20% – en raison de la crise due au nouveau coronavirus qui laisse les travailleurs étrangers dans une situation très vulnérable, a projeté la Banque mondiale .

Selon un rapport publié ce mercredi par la Banque mondiale, les envois de fonds vers l’Amérique latine et les Caraïbes vont chuter de 19,3% et l’entité a averti que les coûts d’envoi d’argent pourraient augmenter en raison de la crise.

L’étude prévoit que les envois de fonds vers les pays à revenu faible et intermédiaire chuteront de 19,7% à 445 milliards de dollars dans le monde, ce qui représente une perte de revenu cruciale pour de nombreux ménages vulnérables.

“Une baisse de cette ampleur est sans précédent dans les dossiers que nous avons”, a déclaré à la presse Dilip Ratha, économiste en chef en charge des migrations et des envois de fonds à la Banque.

Ratha a déclaré que pendant la crise mondiale de 2009, la baisse était de 8% et qu’il y avait un rebond très rapide.

“La récession économique actuelle causée par COVID-19 nuit profondément à la capacité d’envoyer de l’argent chez nous et rend plus vital que nous raccourcissions le délai de reprise dans les économies avancées”, a déclaré la Banque.

Malgré la baisse, ces expéditions constitueront une source de revenus encore plus importante dans les pays à revenu faible et intermédiaire, car une baisse encore plus importante des investissements étrangers directs est attendue, aux alentours de 35%, selon la Banque.

Dans certains pays, les expéditions de travailleurs migrants représentent jusqu’à un quart du PIB, y compris le Soudan du Sud, Haïti, le Népal, le Monténégro et les Tonga.

Les frais d’envoi d’argent

La Banque a noté qu’en 2019, les flux vers l’Amérique latine et les Caraïbes ont augmenté de 7,3% pour atteindre 95 000 millions, bien que reflétant une réalité disparate, avec une croissance plus importante des expéditions d’émigrants en provenance du Brésil, du Guatemala et du Honduras, avec une expansion du flux environ 12%.

En revanche, l’argent des travailleurs en Colombie, en Équateur, au Nicaragua et au Panama n’a augmenté que de 6%, et les envois de fonds des Boliviens et des Paraguayens ont diminué de 3,8% et 2,2%, respectivement.

Selon les chiffres de l’entité basée à Washington, le coût d’envoi de 200 $ dans la région était d’environ 5,97% au premier trimestre 2020, mais avec la crise COVID-19, ces coûts pourraient augmenter en raison de divers facteurs tels que la fermetures de bureaux et risques pour la sécurité, entre autres.

Dans différentes régions, l’impact de la baisse des envois de fonds se fera sentir différemment: en Europe et en Asie centrale, il sera de 27,5%; en Afrique subsaharienne, 23,1%; en Asie du Sud, 22,1%; au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, 19,6%; et Asie du Sud-Est et Pacifique, 13%.

Les efforts visant à contenir la pandémie entraînent un net ralentissement et, selon le rapport, la récession pourrait se poursuivre au-delà de 2021.

La Banque a souligné que dans ce contexte, les immigrants sont particulièrement vulnérables à la perte de salaire car ils ont tendance à se concentrer dans les zones urbaines et à travailler dans la zone de service, qui a été durement touchée par les restrictions et le confinement.