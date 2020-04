Les États-Unis dépassent les 40 000 morts de Covid-19

Malgré les cas confirmés de Covid-19 atteignant 755 533 dans le pays, le président Donald Trump insiste sur la réouverture économique des États.

États Unis atteint un total de 40 461 décès dus à Covid-19 ce dimanche, selon le décompte de l’Université Johns Hopkins, sur la base de chiffres officiels.

Les les cas confirmés de coronavirus ont atteint 755 mille 533 dans la nation, équivalent à 31 pour cent des infections dans le monde; en outre, les États-Unis concentrent 24% des décès dans le monde dus à la nouvelle souche.

Les chiffres indiquent qu’en moins de 24 heures, le pays a enregistré 20 981 infections et 1 626 décès; L’Union américaine a commencé en avril avec 4 000 décès dus à Covid-19; à la coupe, le taux a été multiplié par 10.

Cela peut vous intéresser: les Afro-Américains sont les plus touchés par le coronavirus aux États-Unis

En même temps, le président Trump insiste sur la réouverture économique des Étatset a émis des recommandations visant à lever progressivement les restrictions à la mobilité et à la distance physique.

Malgré le changement dans le discours du président Trump, puisqu’il n’a plus l’intention de forcer les gouverneurs à réactiver les économies locales, ils sont contraints de rouvrir; plusieurs soulignent qu’ils nécessitent plus de temps et des tests de coronavirus plus tôt, a rapporté le New York Times.

Ce sont les cas du Maryland et de la Virginie. Ses dirigeants indiquent que la mesure de rester à la maison restera en vigueur jusqu’à ce qu’il y ait une diminution des cas de Covid-19.

Cela pourrait vous intéresser: les décès de coronavirus pourraient atteindre 200 000 aux États-Unis

Pendant ce temps, ce dimanche matin, le vice-président Mike Pence a noté que le le gouvernement a “une capacité suffisante pour effectuer des tests dans tout le pays aujourd’hui pour tout État de passer à la première phase »de l’allégement des restrictions.

À ce gouverneur Ralph Northam a répondu que la réclamation est “délirante”, parce que Virginia manque de fournitures d’essai.

Pour sa part, la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a également contredit l’affirmation de Pence.

Elle a souligné que l’entité ne peut pas doubler ou tripler le nombre actuel de tests car elle n’a pas les mêmes réactifs.

(Ntx)