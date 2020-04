Les États-Unis dépassent les 60 000 décès dus à COVID-19

Selon le bilan présenté par l’Université Johns Hopkins, il existe également un million 38 mille 451 cas de coronavirus aux États-Unis.

Dans États Unis le bilan des morts COVID-19 il a atteint 60 876 ce mercredi, selon le décompte des Université Johns Hopkins.

Selon le bilan présenté par l’institution, il y a aussi un million 38 mille 451 cas de coronavirus dans le pays nord-américain, actuellement le plus touché dans le monde par la pandémie.

Les États-Unis dépassent les 60 000 morts lorsque, selon le New York Times, le Administration fédérale des aliments et drogues (FDA) prévoit de délivrer une autorisation pour permettre une utilisation remdesivir médicament, développé par la société pharmaceutique Gilead, pour traiter la maladie.

Le journal a noté que le médicament pourrait être le premier à approuver pour traiter les coronavirus.

Le New York Times, qui a déclaré avoir obtenu les informations d’un membre éminent de l’administration américaine, a souligné qu’une autorisation d’urgence de la FDA n’équivaut pas à une approbation officielle, mais que lorsque les autorités du pays déclarent une urgence sanitaire nationale, Comme cela a été le cas, certains médicaments peuvent être autorisés s’il n’y a pas d’autres alternatives.

Dans un communiqué reçu par la télévision ., la FDA a admis qu’elle était en pourparlers avec Gilead pour mettre le médicament à la disposition des patients “dès que possible”.

La décision prévue de la FDA est connue peu de temps après Anthony Fauci, le directeur du Institut national des allergies et des maladies infectieuses des USA (NIAID), annoncera des résultats encourageants dans le essai clinique sur le remdesivir.

Plus précisément, Fauci a noté que les patients touchés par le coronavirus qui ont pris ce médicament, par rapport à ceux qui ils ont pris un placeboils ont montré un amélioration plus rapide, mais qu’il n’y avait pas de différence notable dans le nombre de malades décédés.

Le rapport complet du médicament n’a pas encore été publié et l’étude n’a pas non plus été examinée par d’autres scientifiques.

Contrairement à d’autres médicaments qui ont été étudiés pour traiter le nouveau coronavirus, comme l’hydroxychloroquine, le remdesivir n’est pas approuvé pour traiter une autre maladie.

Avec des informations de López-Dóriga Digital et EFE