Les étudiants chinois retournent en classe, mais avec peur de recevoir COVID-19

Après la propagation du virus qui a officiellement tué 4 633 personnes en Chine, les lycéens de Pékin et Shanghai peuvent retourner en classe.

..- Des lycéens de Pékin et de Shanghai sont retournés en classe lundi après quatre mois de vacances en raison de la pandémie de coronavirus, au milieu de mesures de haute sécurité, avec des masques et des contrôles de température.

“Je suis heureux, cela faisait trop longtemps que je n’avais pas vu mes camarades de classe”, raconte Hang Huan, 18 ans, avec un sourire, devant le lycée de Chenjinglun à l’est de la capitale chinoise.

“Il leur manquait beaucoup”, explique-t-il à l’. portant un masque et des vêtements de sport qui lui servent d’uniforme, au même titre que ses collègues.

La Chine, premier pays touché par le coronavirus, a fermé toutes ses écoles fin janvier avant le nouvel an lunaire et depuis lors, les cours étaient en ligne.

Les provinces peu peuplées du Qinghai (nord-ouest) et du Guizhou (sud-ouest) ont été les premières en mars à organiser progressivement le retour en classe.

À Pékin, seuls les seniors du lycée ont été autorisés à retourner en classe lundi pour se préparer au «gaokao», l’examen d’entrée à l’université, le plus important dans l’enseignement du chinois.

À Shanghai, les élèves du premier cycle du secondaire ont également repris les cours.

La Chine a réussi à contenir la propagation du virus, qui a officiellement fait 4 633 morts dans le pays. Mais maintenant, il craint une deuxième vague de contamination avec les cas «importés», principalement des Chinois rentrant au pays.

La peur du virus est toujours présente, également à Pékin, malgré le fait que toutes les personnes qui arrivent dans la ville doivent remplir une quarantaine de 14 jours.

Pas de câlins

À l’entrée de l’école secondaire Chenjinglun, un employé nettoie le trottoir avec un désinfectant.

Pour garder la distance, le retour en classe se fait en petits groupes et “sans câlins”, regrette Xiao Shuhan, un garçon en tenue de sport blanche et une chemise noire.

Les étudiants doivent passer par un atelier de désinfection, avec du personnel vêtu de combinaisons de protection complètes.

“J’ai apporté des masques à l’intérieur des sacs poubelles et du désinfectant”, explique Meng Xianghao, un étudiant qui est retourné dans le métro ce lundi pour la première fois depuis des mois.

Selon le ministère de l’Éducation, tous les élèves du pays doivent prendre leur température.

Dans les images publiées par le journal de Pékin, les élèves sont dans des classes séparées les unes des autres et portent un masque.

Sur le réseau social Weibo, une vidéo enregistrée à Hangzhou (est) montre des étudiants avec d’étranges chapeaux avec des antennes qui servent théoriquement à respecter une distance d’un mètre avec leurs camarades.

Motivez-vous pour étudier

A Shanghai, certains instituts ont installé des salles spéciales pour isoler les étudiants qui ont des “températures anormales”, explique le ministère.

À l’école privée de Huayu, dans le centre de la plus grande ville de Chine, les élèves gardent leurs distances et tout le monde porte un masque, ont déclaré des journalistes de l’..

Outre le climat particulier de retour en classe, il y a l’angoisse d’une longue absence de classe et la pression du «gaokao», l’examen d’entrée à l’université.

À la maison, “il fallait se motiver pour étudier”, explique Wang Yuchen, une étudiante de 17 ans.

La date de cette redoutable revue a été exceptionnellement reportée d’un mois, début juillet, en raison de la pandémie.

La plupart des écoles primaires et des universités chinoises sont toujours fermées.

Le ministère de la Santé a recommandé samedi de limiter les cours Internet à 02 heures et 30 minutes par jour pour protéger la vue des plus jeunes “et pas plus de 20 minutes d’affilée”.

«À la maison, il était difficile d’être devant l’ordinateur toute la journée et ce n’était pas bon pour apprendre», explique Hang Huan.

