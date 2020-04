Les gens filmés avec des boîtes de fournitures médicales dans un poste de police ne sont pas des politiciens

Vous nous avez envoyé via notre service de vérification WhatsApp (+34 682 58 96 64) une vidéo dans laquelle vous pouvez voir plusieurs personnes s’approcher des portes d’un poste de police où des boîtes de matériel médical ont été laissées. Pendant le processus de don de matériel, ils enregistrent et prennent des photos d’eux.

Cette vidéo est accompagnée d’un message qui dit ceci: «Regardez comment tromper les Espagnols. Les masques arrivent au poste de police et mettent les cartons sur la porte, ils préviennent le politicien de garde et le sixième pour l’enregistrement de l’événement. De plus, le texte ajoute qu’après l’avoir enregistré, les masques sont portés pour répéter le tir dans plus de commissariats. Ce message est un canular.

Cela s’est produit dans un poste de police à Oviedo, et les gens en costume qui viennent à la porte ils sont membres de la confrérie fraternité des étudiants d’Oviedo, qui sont ceux qui ont fait don du matériel. Iván Rodríguez, porte-parole de la Confrérie, a expliqué à Newtral.es que ce sont bien eux qui ont fait don du matériel à la police.

De plus, ils expliquent eux-mêmes sur leur compte Facebook que ils ont effectué des «livraisons de matériel hygiénique et sanitaire» à la police nationale et à la Garde civile pour la lutte contre le coronavirus. “Parmi les matériaux livrés figurent des désinfectants sans javellisant, des rouleaux de papier industriel, des caisses d’eau minérale, des masques et des masques FFP2, ces derniers étant donnés par le Collège des administrateurs immobiliers des Asturies”, expliquent-ils dans la publication.

Ils partagent également ces informations avec une image dans laquelle vous pouvez voir les hommes dans la vidéo posant devant la porte du poste de police avec les boîtes contenant le matériel. Ils joignent également des captures d’écran des informations recueillies à El Comercio. Les nouvelles et la publication Facebook datent du 14 avril.

L’acte a également été partagé sur le compte Twitter du Commissariat général de sécurité des citoyens —Suivi de celle de la Délégation du Gouvernement à Madrid— où avec la photo ils disent que “La Confrérie des Étudiants d’Oviedo a livré hier divers matériels hygiéniques et sanitaires au siège de la Police Supérieure des Asturies pour aider dans cette lutte contre la COVID -19 ».

Le @EstudiantesOVD a livré hier divers matériaux hygiéniques et sanitaires au siège supérieur de @policia de Asturias pour aider dans cette lutte contre le COVID-19. #EsteVirusLoParamosUnidos #QuedateEnCasa # COVID19 #PoliciaNacional #Policia #HermandadEstudiantesOviedo #Ufp pic.twitter.com/hf9fNRXGdM – CGSC.UFP (@CgscUfp) 14 avril 2020

Cadre vidéo

Sources:

Fraternité des étudiants d’Oviedo Commissariat général à la sécurité des citoyens El Comercio

