Les hommes d’affaires éprouvent des difficultés à assister au chômage en raison de COVID-19

Les représentants et spécialistes des entreprises appellent à une politique de soutien aux entreprises unifiée pour éviter davantage de licenciements; sinon, le chômage peut atteindre jusqu’à 15%.

Par Ivonne Vargas

Le Mexique doit travailler sur un plan de réactivation économique immédiat, concernant la pandémie de santé des coronavirus, mais qui génère des attentes claires pour le secteur des entreprises.

Ce qui s’est produit, ce sont des actions isolées, qui ne garantissent pas un retour en toute sécurité à la production.

“Il faut aller point par point, avec des approches différentielles par (l’industrie)”, a expliqué Ildefonso Guajardo, ancien secrétaire à l’économie.

Le Business Coordinating Council (CCE) a convoqué les représentants des entreprises, des syndicats et des législateurs à trois jours de dialogue pour analyser la reprise économique.

À la première table, “Une attention immédiate à la crise”, Guajardo a déclaré que le début du Traité entre le Mexique, les États-Unis et le Canada (T-MEC) exigera une synchronisation des chaînes de production avec des actions efficaces qui doivent être secteur par secteur.

“Nous devons concentrer la stratégie nationale sur un catalogue spécifique qui comprend des protocoles de santé sectoriels et une formation”, a déclaré Guajardo lors de sa participation à la réunion qui s’est tenue aujourd’hui et jusqu’au 29 avril.

Patricia Armendáriz, directrice de Financiera Sustentable a souligné que, dès le départ, le gouvernement doit garantir un soutien avec deux versements mensuels d’un salaire minimum chacun pour les 4,7 millions d’entreprises du pays.

“Pour les entreprises qui emploient jusqu’à 10 employés, l’État (peut) contribuer ce montant, ce qui équivaut à un soutien de 74, 250 millions de pesos supplémentaires.” Pour les entreprises de plus de 10 salariés, ce qui équivaut à 470 000, elles doivent également garantir ce salaire et aider à stopper le licenciement des salariés, a-t-il précisé.

Il a expliqué que ces soutiens représentent environ 0,4% du PIB du Mexique, le gouvernement peut utiliser les ressources de l’assurance-chômage pour générer cet article ou demander le soutien d’entités telles que la Banco de México.

Sinon, et dans la situation actuelle, le taux de chômage peut aller jusqu’à 15% “y compris plus de délits”. Le directeur a prédit qu’il faudra au moins deux mois et jusqu’à un an, selon le secteur, pour se sortir de l’impact économique généré par la pandémie.

“Ne pas sauver les entreprises nous oblige à rechercher des mécanismes de liquidité mais aussi des mesures qui transfèrent la charge au secteur bancaire”, a-t-il déclaré.

Pour chaque emploi perdu, un choc

Le sénateur Carlos Aceves, et secrétaire de la Commission du travail et de la protection sociale, a défini la crise par COVID-19, comme “une fragilité du travail qui rend le pays plus vulnérable”, car il n’y a pas seulement des pertes d’emplois, mais aussi une crise pétrolière International qui aggrave la situation.

«Chaque emploi perdu représente une conséquence pour l’économie nationale. Il est donc (en principe) essentiel de préserver formellement les emplois “, a déclaré le sénateur.

Lorenza Martínez, directrice générale du cabinet de conseil Accenture, a souligné qu’il est important de garantir les conditions de travail pour les trois prochains mois. Le rôle du gouvernement, en ce sens, est de parvenir aux meilleurs accords en matière de relations de travail, de contribuer à couvrir les quotas de main-d’œuvre des employeurs et d’augmenter les ressources économiques.

Il a insisté sur le fait que le traitement actuel consiste en des actions isolées. Mais le pays, en alternance avec des solutions économiques, doit apporter – par le biais des autorités – une certitude aux employeurs et aux travailleurs. “Vous devez travailler sur une proposition de programmes pour les entreprises qui sont vraiment économiquement viables”, a-t-il déclaré.

